【新冠疫苗】美國56歲醫生接種輝瑞疫苗後16天死亡 妻子：丈夫生前非常健康

▲ 美國56歲醫生接種輝瑞疫苗後16天死亡

新冠肺炎疫情肆虐，新冠肺炎疫情全球肆虐，不少國家已開展新冠疫苗接種計劃，但輝瑞新冠疫苗疑似再出現副作用。美國一名婦產科醫生種了第一劑輝瑞疫苗3日後手腳開始出現小斑點，送入深切治療部治療兩週後死亡。相關部門現正展開調查，或會成為美國首宗死亡案例。

綜合外媒報道，美國一名56歲婦產科醫生Gregory Michael博士於2020年12月18日西奈山醫療中心接種第一劑輝瑞疫苗，三日後手腳開始出現小斑點。他即時回到工作的醫院急診室求診，檢查後發現血細胞數量遠低於正常範圍，嚴重缺乏血小板。他即時被送入深切治療部留醫。可惜經過兩週治療其血小板數量仍無法回升，最終於接種疫苗後第16天的早上死於出血性中風。

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輝瑞向傳媒表示，已知悉該宗死亡事件，形容為「非常不尋常」，而輝瑞亦正進一步調查。輝瑞發言人強調：

我們目前不認為疫苗有任何直接關係。

不過死者的妻子Heidi Neckelmann相信100%是接種的疫苗出現問題令丈夫死亡。妻子表示丈夫生前非常健康，不食煙，只是間中在社交場合飲酒，日常有運動，疫情期間為數百孕婦接生，生活及健康正常。她續指，丈夫亦是新冠肺炎疫苗的支持者。

輝瑞疫苗現在是美國獲准可以使用的疫苗，至今已經接種480萬劑，疾病預防控制中心表示只有21人有嚴重過敏反應，Gregory的死亡如調查屬實有機會成為首宗致命個案。

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責任編輯：羅嘉欣