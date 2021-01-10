【舊愛結婚了】馮盈盈醫生前度未婚妻被揭往事　3年前曾報讀TVB藝訓班

▲ 港姐冠軍馮盈盈（FYY）的醫生舊愛即將結婚，其未婚妻近日被起底。

港姐冠軍馮盈盈（FYY）前度鍾文浩（Martin）被爆即將與「翻版徐子淇」結婚，醫生舊愛Martin的未婚妻被揭於3年前曾報讀TVB藝員訓練班，當日更接受TVB娛樂新聞台訪問。

舊訪問片「出土」後，Martin的未婚妻被指女大十八變，於短短數年間變得更美。

【舊愛結婚了】馮盈盈與緋聞男友鄭衍峰傳分手 舊愛Martin月底與氣質靚女結婚

▲ 黃潁妍昔日與當時男友鄭雋熹一同到電視城面試。（TVB截圖）

Martin未婚妻曾報藝訓班

馮盈盈前年年底與醫生男友鍾文浩分手，宣布4年情告終。有傳馮盈盈分手前已搭上TVB大隻主播鄭衍峰，最近有指因女方拒公開關係而令戀情告終。

另一邊廂，盈盈舊愛Martin流出與氣質新歡的結婚照片，消息指二人將於本月底結婚。

日前，Martin未婚妻被爆曾有意進軍娛圈，於2017年到將軍澳電視城參加藝員訓練班首日面試，惟最終落選。據悉，Martin未婚妻名為黃潁妍，當時報稱任職空姐的她熱愛唱歌和表演，首日面試當天與當時男友鄭雋熹一同到電視城面試，並雙雙受訪。

網民的焦點落在黃潁妍身上，指她當年的樣貌跟現時分別很大，當時的眼睛較細且為單眼皮，而鼻樑不及現時般筆直，眉毛也畫得不自然。

【緋聞情侶】馮盈盈鄭衍峰因一件事令戀情告終 FYY搬出愛巢即獲名車接送

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

扮靚技巧提升

相信黃潁妍在數年間扮靚技術大大提升，尖下巴、高挺鼻樑、雙眼皮大眼睛加上一對迷人酒窩足以躍升為氣質美女，更被網民指現時的外貌與「千億新抱」徐子淇有幾分相似。

此外，黃潁妍被爆自從與Martin拍拖後便將過去的IG帳號刪除，開展新感情的同時也開設新帳號。

同場加映：楊卓娜教煮沙薑豬手