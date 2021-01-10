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【天人永隔】丈夫慘遭車禍離世 妻盼尋回失落手機：內存一家人的回憶

親子 11:37 2021/01/10

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馬來西亞一名丈夫於1月5日遭遇車禍離世，遺下妻子與兩名年幼子女。

車禍令家人天人永隔，馬來西亞一名丈夫於1月5日遭遇車禍離世，遺下妻子與兩名年幼子女；保存一家人照片的手機亦不翼而飛。妻子在其Facebook專頁發佈消息，希望網友能協助尋回手機，讓孩子得以保留與爸爸之間的回憶。

妻盼尋回手機

妻子「包媽」唐香雲為馬來西亞育兒網紅，經營Facebook專頁「包娘娘與包」，經常分享育兒及烹飪資訊。她在網上發文指，丈夫區偉傑在5日從昔加末往永平方向行駛時，與迎面而來的汽車相撞後身亡，遺下她與5歲的女兒及2歲半的兒子。

意外發生後，警方通知包媽取回丈夫的遺物，但當中卻沒有丈夫的手機。包媽指手機對她非常重要，內存一家人的回憶，盼網友幫忙尋回，

這是我唯一可以在孩子說想念爸爸時，給他們看的照片和影片。

包媽指她嘗試通過各種軟件試圖取回丈夫手機的資料，也在社交媒體發布尋找手機的訊息，但暫未收到進一步消息。

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丈夫不浪漫但愛家

唐香雲說，雖然丈夫不是特別浪漫，但卻是個愛家、愛孩子的好爸爸，從不缺席孩子的每一步成長，連孩子的老師都讚他有耐性。

他一直以來都將一家人照顧得很好，平時也會幫忙做家事，更是世上最有耐心的爸爸，沒想到這樣的好人，卻會以這樣殘忍的方式被帶走。

由於事發突然，包媽還未完全了解車禍的案發細節，也對案發經過存疑，強調現時仍未簽署或認同任何調查結果。她希望網友幫忙尋找目擊證人，了解意外發生原因及過程。

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責任編輯：王明芳

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