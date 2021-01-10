【萬千星輝2020】直擊小生花旦紅地毯盛況　陳自瑤+彭慧中+陳詩欣鬥性感搶鏡【多圖】

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2020》今晚舉行。

《萬千星輝頒獎典禮2020》在今晚（1月10日）於TVB電視城舉行，共頒13個獎項，今屆《萬千星輝頒獎典禮2020》大會司儀為鄭裕玲、陸浩明及馮盈盈。

在頒獎典禮開始前，眾TVB藝人行紅地毯進入會場，小生花旦先在紅地毯上鬥靚。

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約黃昏6時，多位TVB藝人陸續到達電視城，一眾小生花旦悉心打扮，雖然今日氣溫約10度，但多位女星都不怕寒流，穿上性感晚裝亮相。

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花旦如張曦雯、高海寧、馮盈盈今日打扮貴氣及充滿型格，另外，張秀文、林凱恩、陳詩欣、朱千雪等多位女星也以不同打扮亮相。

▲ 視后熱門龔嘉欣跟《香港愛情故事》拍檔羅天宇一同亮相。（攝影：陳家瑩、梁樂欣、鄭嘉瑤）

憑《殺手》成視后熱門的龔嘉欣，就跟《香港愛情故事》拍檔羅天宇一同亮相紅地毯。

▲ 蔡思貝相當性感。（攝影：陳家瑩、梁樂欣、鄭嘉瑤）

而憑《踩過界II》同樣成大熱的蔡思貝，也以性感晚裝出場，先來一番激鬥。

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周柏豪、JW、譚嘉儀等以星夢歌手身份出席，劉佩玥則大騷長腿搶鏡。

▲ 鄧佩儀騷長腿。（攝影：陳家瑩、梁樂欣、鄭嘉瑤）

而農夫、林盛斌則以搞笑司儀姿態踩上紅地毯，不比視帝人馬遜色。

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記者：梁樂欣、游艾維、鄭嘉瑤、陳家瑩

同場加映：徐榮專訪