【萬千星輝2020】直撃視帝視后誕生　汪明荃代表TVB員工要求加人工【不斷更新】

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2020》今晚（1月10日）在TVB電視城舉行。

TVB大騷《萬千星輝頒獎典禮2020》在今晚（1月10日）於電視城舉行，共頒13個獎項，今屆由鄭裕玲、陸浩明及馮盈盈任《萬千星輝頒獎典禮2020》大會司儀。

視后被認為是《踩過界II》蔡思貝、《使徒行者3》黃智雯、《殺手》龔嘉欣之爭。視帝方面，《使徒行者3》馬國明、《踩過界II》王浩信、《使徒行者3》林峯被視為大熱。

當中，湯洛雯更揚言如果男友能奪得《萬千星輝頒獎典禮2020》視帝，便答應嫁馬國明，令今屆最佳男主角之爭更為矚目。TOPick在現場直撃報道典禮第一手資訊。

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【20:45】最受歡迎電視歌曲獎：《凡人不懂愛》胡鴻鈞（《降魔的2.0》）

▲ 胡鴻鈞演唱。（攝影：黃建輝）

【20:38】最佳女配角：《反黑路人甲》賴慰玲。上台時，賴慰玲感謝每一個監製：「如《反黑路人甲》監製可以好瘋狂咁玩，也有張振朗提醒我如何做好演員，蔡思貝永遠是好朋友，家人給我力量，以及家裡丈夫兒子，給我自信。」

▲ 賴慰玲從好友蔡思貝手上拿到最佳女配角。（攝影：黃建輝）

【20 :30】飛躍進步男藝員：由朱敏瀚頒發予自己。他哽咽表示：「17歲便開始決定行這行，近年才開始摸到演戲的方法，每日都用好多心機，」他又感謝樂過去劇集起用自己的的監製，特別是《都市閒情》團體及《反黑路人甲》監製，他更希望每家每戶再有電視撈飯這傳統。

【20:25】飛躍進步女藝員：由鄧佩儀宣布得獎者為蔣家旻。她指多謝過去多位監製，而去年《反黑路人甲》「水姐」是一個轉捩點，觀眾接受到我演此角色，她也多謝家人，可以有好成績。「希望大家可以感受我演戲的熱誠」

▲ 蔣家旻奪飛躍進步女藝員。（攝影：梁樂欣、陳家瑩、鄭嘉瑶）

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【20:10】萬千星輝演藝大獎：由汪明荃頒發「萬千星輝演藝大獎」予《愛‧回家之開心速遞》全體演員及幕後。劉丹代表發表得獎感受：「有年青有為的幕後帶領，愈拍愈開心！」丹爺也多謝珍姐，所有長壽劇也由她統領，「也要多謝阿姐汪明荃，為我們爭取加人工！」

▲ 《愛‧回家之開心速遞》眾演員慶祝獲獎。（陳家瑩攝）

【20:05】頒獎禮開始，馮盈盈先講解今晚防疫安排。序幕由阿姐汪明荃表示去年經歷艱難期，為電視業界及香港人打氣，更希望公司珍惜努力的電視人，問TVB疫情後可否為公司加人工!

【19:30】一眾視帝視后熱門如蔡思貝、黃智雯、龔嘉欣、王浩信、陳豪、張振朗等先後現身紅地毯。

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記者：梁樂欣、游艾維、鄭嘉瑤、陳家瑩

同場加映：黃智雯專訪