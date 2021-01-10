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羅致光稱大灣區工作生活屬不可多得人生歷練　港青精通兩文三語事業發展更廣闊

社會 11:28 2021/01/10

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勞工及福利局局長羅致光。（勞福局局長網誌）

政府上周五（8日）公布推出大灣區青年就業計劃，邀請有興趣的企業申請參加計劃，提供職位空缺予青年人。勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，香港青年人精通兩文三語，同時擁有創新精神及國際視野，只要勇於把握機會，不單在大灣區可找到更廣闊的事業發展空間，亦會幫助開闊眼界和建立人脈關係，無論日後選擇回港發展，還是繼續在大灣區內地城市工作或創業，甚至到海外發展事業，都是不可多得的經驗和人生歷練。

羅致光指，香港作為外向型經濟體，當然亦難獨善其身。不少青年人包括應屆大學畢業生均對今年的就業市場不表樂觀，擔心未能找到心儀工作，認為香港青年可以把目光放得更遠，從粵港澳大灣區的發展中尋找新機遇。

他表示，如何搭上大灣區發展的高速列車，找到一個合適的位置，是香港的年輕人值得思考的問題。行政長官在2020年《施政報告》中提出「大灣區青年就業計劃」，就是希望鼓勵和支持青年人到大灣區內地城市工作，讓他們汲取經驗，開闊眼界。

大灣區青年就業計劃已於1月8日推出，歡迎在2019至2021年完成學士或以上學位課程的香港居民參加。計劃下獲聘的畢業生將會獲不低於18,000港元的月薪。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：陳子謙

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