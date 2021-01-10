【新冠疫苗】政府本月推出疫苗接種計劃網上預約系統　張建宗：接種前一天向市民發出手機短訊提示

▲ 政務司司長張建宗（中）與食衞局局長陳肇始（左二）上周五到個案追蹤辦公室了解準備情況。（政務司網誌）

政務司司長張建宗在網誌說，新冠肺炎疫苗即將供港，政府於本月會準備好疫苗接種計劃的網上預約系統，方便市民預約接種。完成預約後，系統會提供預約確認資料，並在接種日的前一天向市民發出手機短訊提示。

他又指，新冠肺炎疫情雖然近日有稍為緩和的跡象，但情況仍然十分反覆，全社會切勿掉以輕心，必須繼續沉着應對，保持警覺。他又指，政府亦已投入更多人手，提升追蹤確診個案密切接觸者的效率，在啟德社區會堂設立的個案追蹤辦公室於明天（11日）開始運作。

張建宗又指，過去一年政府一直積極利用創新科技支援防疫抗疫的工作，例如推出「居安抗疫」和「安心出行」流動應用程式、提供支援家居檢疫的低功耗藍牙電子手環、設立普及社區檢測計劃網上預約系統，以及開發香港健康碼配合日後恢復通關等。政府亦已設立網站方便市民下載電子檢測記錄，和正開發新冠肺炎疫苗接種計劃的預約系統。

他又指，設立電子檢測記錄系統的主要目的是方便市民可以查詢及免費下載自己的檢測記錄。政府稍後會在系統加入「電子針卡」記錄，屆時市民可以利用「智方便」確認身份後，透過系統下載電子疫苗注射記錄。

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責任編輯：陳子謙