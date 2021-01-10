【新冠肺炎】換腎失敗患末期淋巴癌 男子染疫後腫瘤大幅奇蹟消失

▲ 男子染疫後，體內腫瘤大幅奇蹟消失。

驚人發現！英國醫學雜誌近日發表一宗臨床案例報告，一名患嚴重腎病及末期淋巴癌的61歲男子，因呼吸困難入院，確診新冠肺炎。在之後4個月，男子覆診時發現體內大部份腫瘤已消失。研究人員估計可能是新冠病毒，觸發了人體抗腫瘤免疫反應所致。

《英國血液學雜誌》（British Journal of Haematology）近日發表案例，一名患嚴重腎病的61歲男子，移植腎臟失敗後，3年來停止免疫抑制治療，近期又證實患上霍奇金氏淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma），體重銳減，轉移至醫院血液科後，發現癌細胞已擴散全身。

其後，男子再因呼吸困難入院，確診是新冠肺炎，經11天治療後出院。在家休養期間，男子並未進行任何免疫療法或是皮質類固醇治療。4個月後他再覆診，經檢查發現體內大部份腫瘤已消失，腫瘤標記指數也下降約9成。

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研究人員未能確定腫瘤消失的原因，提出假設為新冠病毒觸發了人體抗腫瘤的免疫反應。然而，這不能直接代表新冠病毒或其他病原體能用於癌症治療。這種病實屬罕見，但也曾有類似實驗證實，透過激發人體免疫反應，是有助治療病症，或提升防護能力。

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責任編輯：羅嘉欣