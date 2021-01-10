【沙中線工程】港鐵東鐵線旺角東來往紅磡站服務暫停　有外傭稱毫不知情影響出行

▲ 港鐵東鐵線旺角東站至紅磡站的列車服務今日（10日）暫停。（陳靜儀攝）

因配合港鐵東鐵線過海段的新軌道接駁關鍵工程，港鐵東鐵線旺角東站至紅磡站的列車服務將按計劃於今日（10日）暫停。TOPick記者今早到紅磡、旺角東及九龍塘站視察，發現多名外籍傭工不知道今日暫停服務而未能前往紅磡。另外，記者發現港鐵售票系統出現問題，在旺角東站及現暫停售賣往紅磡的單程車票，但紅磡站卻可購買往旺角東車票。港鐵事後承認出現問題，並已恢復在旺角東站售賣紅磡單程車票。

記者在旺角東站月台，發現多名外傭到達時不知道需要下車，亦不知道列車以旺角東為終點站。現場有職員解釋，並指導她們如何乘坐其他路線前往紅磡。

▲ 有外傭表示，完全沒有收到有關工程資訊，亦表示不懂得如何前往目的地，認為影響到行程。（陳靜儀攝）

有外傭表示，完全沒有收到有關工程資訊，亦表示不懂得如何前往目的地，認為影響到行程。

就分別在紅磡及九龍塘的接駁巴士服務，記者發現兩處的人流尚算稀疏，班次很密。記者在九龍塘站上車前往紅磡，整段車程僅13分鐘。

▲ 記者在紅磡站成功購買前往旺角東站單程車票，並展示價格為港幣4元。（陳靜儀攝）

另外，記者在旺角東站嘗試購買往紅磡單程車票，發現暫停售賣。惟記者及後在紅磡購買旺角東站單程車票時，卻發現能夠成功購買，並展示價格為港幣4元。

記者向港鐵公關查詢，公關及後承認系統出現問題，解釋有可能是旺角東站的設定出現問題，故已作出調整，恢復原來旺角東往紅磡的售票安排。

公關解釋，即使工程正在進行中，但由於市民可選擇其他鐵路路線，所以有可能以迂迴方式去到紅磡站，但由於系統技術或出現問題，故當時系統展示錯誤，現時已及時修正。

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記者：曾卓鋒