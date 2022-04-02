【MIRROR成員】Edan新歌《Elevator》升降機比喻人生無常　Anson Lo+Jer等好友客串MV

▲ Edan《Elevator》

去年以慢板情歌俘擄樂迷的MIRROR成員呂爵安（Edan）今年一改曲風，跳唱新作《Elevator》以輕鬆幽默的歌詞內容，大談在人生中遇上各樣事情時應放輕鬆的心態，而今次歌詞、MV以致舞蹈編排，都盡現Edan鬼馬的 一面。

Edan首度挑戰的個人跳唱歌曲《Elevator》，由Edward Chan監製，Daniel Kim、Jhen F（Future Sound）、Mr Danny（Future Sound）及Ethan Su作曲，T-Rexx填詞，Daniel Kim 編曲。

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借升降機比喻人生

細味歌詞與曲風，會發現感覺輕快又充滿歡樂，是因為Edan希望推出一首比較開心，同時又是跳唱的作品，送給樂迷，Edan道：「相信大家等咗一段時間，同埋喺新一年都想嘗試新風格，加上自己鍾意跳唱，雖然唔叻，但都想有呢個嘗試。」

歌詞內容上，則是Edan與作詞人T-Rexx溝通後的成果，Edan說：「歌曲Demo本身就叫做《Elevator》，同T-Rexx溝通過好多次，試過好多唔同方向，都覺得冇任何字比『Elevator』更啱音，所以就一齊研究點樣以升降機，轉化成有意義嘅內容。」

最終歌詞借升降機比喻人生中的重重關卡，Edan解構歌詞內容道：「好似等𨋢，你要等架𨋢到，先可以入𨋢，架𨋢唔到，又或者發生乜嘢意外、你喺架𨋢裡面但佢層層停、困𨋢，呢啲都好似我哋嘅人生，好多時都控制唔到，倒不如換個心情，大家唔好咁急，Easy啲，放輕鬆去對待你人生嘅每一件事。」

老友客串演出

《Elevator》的歌詞內容很有故事性，令到MV也以這個走向發展：在開心的節奏下，畫面上呈現出熱鬧的氣氛，所以Edan不但扮鬼扮馬，一時做自己，一時變身保安員、Model，期間又要吊威吔在升降機內被揈來揈去，絕對瞓身演出。

此外，今次MV也邀請了多位嘉賓客串，當中包括：羅家英飾演的士司機、阮小儀飾演滿身血漬斑斑的新娘及《闔家辣》導演鄭晉軒（Coba）飾演的外賣仔，以及MIRROR隊友Anson Lo及Jer演裝修工人。

Edan解釋說：「咁啱MV裡面有咁多角色需要搵人去演繹，其中家英哥同小儀好快就喺我腦海中彈咗出嚟，仲有Jer、Anson Lo同Coba，好開心嚟幫手參與，我相信本身有留意我嘅人或者我嘅粉絲（爵屎）都會對佢哋嘅參演感到興奮。」

邀ERROR肥仔排舞

今次首次單人匹馬演繹跳唱作品，沒有MIRROR一班好兄弟在身旁，Edan坦言都有感到孤單，但怯的感覺更見強烈，他說：「其實真係到咗自己一個去做跳唱，先發覺自己喺跳舞上好冇信心，驚自己跳得唔好。」

今次並邀ERROR肥仔梁業負責排舞，Edan說：「佢喺我大學時已經係我跳舞老師，不嬲對佢排舞好有信心，因為識諗好多畫面嘢，佢諗嘅畫面可以填補我嘅不足，但排舞後先發現自己仲有好多動作做得唔夠好，所以琴晚（拍MV前一晚），肥仔都幫我加操咗一堂，今日其實跳舞部份好緊張，都擔心出嚟效果會唔會爭啲，但應該OK嘅。」

話雖如此，當拍攝跳舞部份，第一個出錯的就是Edan，他隨即喊停，更搞笑道：「我呢啲叫以身試法，跳錯要即刻出聲，唔好嘥力。」

順其自然平常心

此外，被問到《Elevator》歌詞是否自己的寫照，Edan坦言對很多事情都順其自然，向來都抱有這心態，因為覺得這種價值觀好舒服，能夠自我安慰同時又夠positive（正面），所以很多時候都只想做好本份。

但Edan也偷偷分享自己偶爾心急的一面，他說：「唱歌阿Sir成日話我好急，例如佢教我一個Exercise，我就會係咁做，我個人係鍾意用死力，死衝爛衝，但喺其他處事方面，我又唔係咁急嘅！」