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【香閨曝光】鄭欣宜邀許廷鏗作客歎米芝蓮美食　乖女謹記亡母肥姐教誨小心理財【有片】

娛樂 13:15 2021/01/10

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熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

欣宜（Joyce）邀許廷鏗（Alfred）到家中作客，其豪宅曝光成焦點。

「異父異母低能巨孖寶」鄭欣宜（Joyce）和許廷鏗（Alfred）相識10年，欣宜邀請許廷鏗到家中作客，同為紀念友誼慶祝。欣宜現居於估值約3000萬港元的西半山千呎豪宅，豪宅也於影片中曝光，並成為網民的焦點。

為慶祝與許廷鏗相識10年，欣宜更特意邀請米芝蓮一星意大利餐廳大廚上門炮製晚餐，二人都吃得津津有味並有說有笑。Joyce和Alfred大談相識多年的點滴，抒發對對方的感受，以及對未來的展望。

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網民除喜愛看Joyce和Alfred的對話及相處外，也對Joyce的大宅深感興趣。

Joyce現居於西半山嘉和苑中層單位，單位於2009年以「天立集團有限公司」名義以980萬元購入，實用面積約1093方呎，屬3房單位，有指其物業現已升值逾1900萬港元，估值約3000萬港元。

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欣宜學懂理財

2008年肥姐沈殿霞離世後，外界以為Joyce可立即接收母親的6千萬遺產，然而有指肥姐臨終前跟Joyce達成協議，要欣宜待35歲後才可動用那筆遺產，每月只能從基金中提取2萬元生活費。

Joyce漸漸學習理財，不可以亂花錢的她早年曾辭去司機及傭人，以減省開支。

肥姐也早已教曉Joyce要買樓保值，Joyce亦緊記媽媽的教晦，並曾對媒體說：「媽咪自小灌輸我要買『磚頭』，所以我希望賺到錢買層四、五百萬的樓收租，我想做收租婆。」

同場加映：楊卓娜教煮沙薑豬手

撰文 : TOPick柴犬出動

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