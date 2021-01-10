【新冠肺炎】調查指32%市民不願意接種疫苗　青協倡保持資訊透明

▲ 青協青年創研庫今日（10日）公布「全民抗疫對促進公共衞生的啟示」研究報告。（青協提供）

本港新冠肺炎疫情持續近一年，青協進行調查顯示，整體受訪青年傾向不滿意政府的防疫措施，平均分為4.82 分（10分滿分）。有三成二受訪者表示不願意接種政府提供的新冠肺炎疫苗，而安全性最影響其接種意願。

青協「青年創研庫」於本港第3波疫情期間、去年11月20至27日訪問806名18至65歲本港居民。結果發現，對於政府當時推行的防疫措施，43.7%受訪者認為措施力度過於寬鬆，47.6%認為力度適中；最多受訪者認為入境管制的力度最為不足（79.2%），其次是檢疫措施（53.8%），而最令生活不便的措施是食肆及娛樂處所規例（56.5%），其次是限聚令（40.2%），73.4%受訪者同意現時已出現抗疫疲勞。

調查問及受訪者接種政府提供的新冠肺炎疫苗意願，32.3%受訪者表示不願意，餘下67.7%受訪者表示願意接種；最多人指「安全性」最影響其接種意願（48.1%），其次是疫苗產地（21.5%），惟表示不願意接種疫苗的受訪者之中，其對於產地的關注只排第三，次於疫苗的安全性及價錢。另外，73.8%受訪者表示不願意使用政府推出的「安心出行」流動應用程式，不同年齡組別結果亦相若。

青年創研庫民生組成員簡昌恆建議，當局參考紐西蘭等外地經驗，進一步完善新型傳染病的「預備及應變計劃」，增設防疫措施機制準則和指引，以支援企業在疫情期間計劃營運安排，減少疫情帶來的不穩定性。

報告強調，市民是否願意接種疫苗及使用安心出行，對社區抗疫起非常關鍵作用，認為政府須正視如何增加市民信心。該組織召集人陳昌堅引述報告指，市民對疫苗的安全性有疑慮，可能影響全港的注射率，隨著政府2月起為市民接種疫苗，他建議當局應透過區議會和非政府組織的平台，加強公眾推廣及教育工作，並保持疫苗資訊公開透明。

同時，報告建議政府，為安心出行等抗疫科技，除徵詢個人資料私隱專員公署意見，亦應尋找獨立第三方機構進行私隱影響評估及資訊科技保安審計，並列明「安心出行」收集個人私穩的用途、保存時間及免責聲明，確保信息只用作防疫用途。

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記者：馮琪雅