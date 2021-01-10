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【雌雄難辨】日本夫婦Cosplay動漫角色雷姆拉姆　雌雄難辨一張相片考起萬千網民

健康 13:33 2021/01/10

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熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

日本夫婦Cosplay孖生女僕角色，扮相維肖維妙。

Cosplay角色扮演界有不少神人，扮相維肖維妙。日本一對Coser夫婦近日扮成《Re：從零開始的異世界生活》雙胞胎姊妹角色「雷姆」及「拉姆」，相當漂亮之外，更考起一眾網民眼力，難分雌雄！

有日本網民在Twitter分享，一對Coser夫婦分別扮成雷姆及拉姆，從相中可見二人扮相相當專業漂亮，乍看難以判別雌雄。而發帖網民隨後拿著照片，詢問這對夫婦的兒子是否能認出父母。結果，小朋友兒子一眼就認出來，令發帖網民相當震驚。

    點擊圖片放大
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帖文引來很多關注留言，大讚夫婦扮相絕妙，也令網上熱烈討論，是否能從相片中分辨夫婦二人。隨後也有不少網民發現，一家三口原來經常拍 Cosplay 照，柯南、狐忍等經典作品也曾扮演過，更一起擺不同姿勢拍攝，十分鬼馬。

點擊睇更多 Cosplay相：

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同場加映：小朋友愛亂摸咬手暗藏細菌病毒　中醫教兒童防疫方法

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責任編輯：羅嘉欣

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