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【萬千星輝2020】蔡思貝首次封視后　由屢受負評到最佳女主角

娛樂 22:16 2021/01/10

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蔡思貝奪視后。

蔡思貝封視后！今次已是6度提名《萬千星輝頒獎典禮》最佳女主角的蔡思貝，憑《踩過界II》撃敗另外的視后大熱黃智雯、龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2020》封后。

蔡思貝上台激動說：「記得3年前拿最受歡迎電視女角色，那時候很多人不喜歡我，連我自己都不喜歡自己。這3年我成長了好多，經歷很多，但也忽略了好多愛我的朋友。我特別感謝sixters的姐妹（賴慰玲、陳瀅、陳嘉寶、吳嘉熙、何雁詩），好多人對我包容，好多啟發、榜樣，入行7年，常有人說打份工，不用咁搏，但正是我們這行好有熱誠好有火，好執著，才有這麼多好角色！」

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蔡思貝台上繼稱：「我們每日上工不是講賺錢，而是不斷追求藝術的視野，如張振朗聽到的一個笑話，會想如何放入劇集，賴慰玲拍完一場戲，會跟我分享一點一滴，我不會忘記每一個演出，也會記住要用心去做。」

【萬千星輝2020】直撃視帝視后誕生　汪明荃代表TVB員工要求加人工【不斷更新】

曾屢受負評

在2013年於香港小姐奪亞軍入行的蔡思貝，剛入行已有不少演出機會，但因當時演技幼嫩飽受抨擊，並令她患上躁鬱症自殘。

蔡思貝卻未有因此放棄，並不斷地努力。

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2020年，蔡思貝有多套劇集推出，而她在《使徒行者3》及《踩過界II》的演出都被觀眾指演技進步，努力終於得到認同。

她在《踩過界II》中演「鐵三角」中的癲姐，暗戀王浩信演的文申俠，演出十分生動搶鏡。

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其實蔡思貝早在《踩過界》第1輯演出時已獲好評，今次她再不顧靚女形象化身哨牙妹，又與張振朗有搞笑的對手感情戲，演技進步，一洗負面形象成功入屋。

記者：梁樂欣、游艾維、鄭嘉瑤、陳家瑩

同場加映：蔡思貝專訪

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