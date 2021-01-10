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積金易平台料明年開始分階段啟用　黃友嘉：數碼轉型帶動強積金制度革新

社會 13:05 2021/01/10

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黃友嘉指，積金易（eMPF）平台在2022年建成後開始分階段啟用。（資料圖片）

積金局主席黃友嘉在網誌表示，2020年經濟飽受疫情的重創，但催化了數碼轉型的步速，普羅市民和越來越多中小企業都習慣利用數碼工具處理日常生活大小事。他又指，積金易（eMPF）平台在2022年建成後開始分階段啟用時，相信市民對數碼轉型的接受度已達相當水平，有助平台帶動強積金制度邁向革新和轉型，令400多萬強積金計劃成員和其他使用者都能夠受惠於金融科技的創新和普及化。

他指，計劃成員可實時、安全和以無紙化方式執行多種功能，如處理計劃成員向受託人作出的投資指示、檢視和追蹤基金表現、整合帳戶等。中小企亦能透過數碼升級產生協同效應，一站式解決運算工資及有關強積金供款額等工序，大幅節省人手及時間。

黃友嘉又回顧去年積金局在新冠肺炎疫情下的工作，強調積金局堅守崗位，保障強積金計劃成員的利益，包括為打工仔追討拖欠的強積金供款，亦持續優化強積金投資選擇，為計劃成員爭取更佳投資回報，亦鼓勵業界在強積金框架內，研發適用於供款及提取2個階段的投資新方案 。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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