【日日媽媽好】聲夢學員合唱《我的驕傲》　炎明熹與母親如餅印

▲ 《日日媽媽好》

今日（5月8日）母親節，TVB推出特備節目《日日媽媽好》，節目由余安安、羅敏莊及鄭衍峰主持，請來多位媽媽級嘉賓、藝員、一眾「後生仔」及《聲夢傳奇》（第一季）畢業生，暢談與媽媽的感情和二三。

《聲夢傳奇》畢業生林智樂（Felix）、何晉樂（Rock）、林君蓮（Kaitlyn）、潘靜文（Sherman）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）除暢談與媽媽的難忘事，更即場設計母親節心意咭及JAM歌合唱《我的驕傲》。

▲ 炎明熹嬰兒時期與母親合照。

Gigi感激母親鼓勵

身在內地工作的炎明熹（Gigi）亦隔空祝福香港的各位母親每天都開心快樂健康，永遠年青。Gigi亦分享媽媽如何鼓勵自己，感謝媽媽的認同，更憑歌寄意清唱「世上只有媽媽好，有媽的孩子像塊寶！」送給媽媽。

另一組嘉賓林溥來（Patrick Sir）與 太太關宛珊、黃建東及林凱恩分別帶同母親，分享開心爆笑趣事，引得全場捧腹大笑。

感受母愛偉大

至於郭子豪、蘇韻姿、陳曉華、黃嘉雯4人與楊卓娜分別從子女及母親的角度，分享彼此間的愛，四人更異口同聲表示，加入演藝圈工作後，更能體會到媽媽對子女無條件的支持和無償的付出，當各自提到對媽媽的思念和感受時，更紛紛感觸落淚，場面感人。

楊卓娜的丈夫楊志翹、女兒楊舒然亦有亮相，舒然更獻上鮮花感謝媽媽無微不至的愛護。

▲ 楊卓娜與丈夫及女兒。

播珍貴片段

「後生仔」劉頌鵬、曾展望、林正峰、陳欣茵則接受情境題及道具題問答考驗，演示如何孝敬媽媽、向媽媽表達愛意及逗媽媽開心，過程惹笑之餘亦非常温馨。

此外，節目並播放多個珍貴片段，由三位母親毛舜筠、李司棋、譚倩紅合唱的《Greatest Love Of All》；姜大偉、李琳琳夫婦偕子女合唱《憑著愛》等。

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