【青春不要臉】丁子朗李小龍上身騷身手　戴祖儀零偶包演出夠喜感

▲ 《青春不要臉》

TVB劇《青春不要臉》在前晚（1月20日）及昨晚（1月21日）兩集焦點落在丁子朗（丁丁）飾演的齊輕舟及戴祖儀（Joey）飾演的溫楚瑜身上。

當中，丁丁大騷身手，先後在劇中化妝舞會內「大腳屹起」勇擒色魔，再在「波樓」內以一敵十、潛行枱底避開幾十碌桌球棍的丁丁，身手十分靈活。

【青春不要臉】劉穎鏇重穿83年港姐泳衣騷身材 角色原型張曼玉選美後即走紅

最新影片推介：陳秀珠專訪

丁子朗大騷身手

問到丁丁為何如此好身手時，他笑言：「好彩有好好嘅龍虎舞師傍住我，先完成到呢場戲。本身都好鍾意拍打戲，好鍾意武術。

他表示拍攝前排了兩個月度：「我拍之前就喺屋企不斷拉筋同練動作，好彩細個有打過功夫，但由於都好耐冇拉筋好硬，嗰時我每日一返到屋企就即刻拉，靠住度門一路將一隻腳撐上去，再一路睇劇本。」

向功夫片致敬

據知，其實劇中無論跳舞或是動作場面，均有作事前排練，但由於排練需時、總共接近兩個半月，為免影響進度，演員及工作人員均是事先排練約一個月後，再於拍攝期間再抽空練習，十分認真。

談到「波樓」打鬥戲，監製林肯坦言是想向80年代功夫片致敬：「當時慢慢開始將搞笑元素加入武打片，難度高之餘亦會親身上陣。」

Joey的搶鏡位則在於「犧牲度」及「可愛指數」。在茄哩啡夜店群戲中，Joey飾演的楚瑜不但應導演要求被輕舟揈完上天再掟落地。

戴祖儀超可愛

心地善良的溫楚瑜因為不想訓練班同學不開心，結果在不是百分百自願情況下，選擇成為被掟蛋糕的下靶角色，結果被輕舟掟到「成面都係」，難得楚瑜依然笑住話冇事，搞笑之餘亦看得觀眾戚戚然。

另外輕舟為保住角色，竟撒謊指小瑜有臭狐。小瑜聽到流言後，竟無厘頭地變成「舉手王」，只要見到認識的人就高舉胳肋底力證「清新無味」。

由於小瑜高舉腋窩時一臉無辜，加上動作趣怪、表情可愛，成功獲得正評，不但讚Joey演得夠放，亦愛上小瑜善良的性格：「呢幕好好笑」、「諗起《賭聖》嘅綺夢」。

個多月前開始練舞

而在以上3大場面中，化妝舞會可謂最有睇頭，一眾主角的造型，包括女超人（劉穎鏇）、瑪麗蓮夢露（伍樂怡）、李小龍（丁子朗）及米高積遜（余德丞）等均相當吸睛，色彩繽紛亦各有特色。

據知為拍出最好效果，數十名演員於拍攝前個多月已開始練舞，其中飾演妍妹的伍樂怡，及飾演柳德榮的余德丞，原來跳舞完全零天分，排練初期長期手腳僵硬，幸經排舞師多番輔導，最終順利過關。

丁子朗受訪時透露，該場戲由下午3時多拍至翌日天光：「仲要個個Shot都係跳舞同打架，好彩有一班好熱血嘅年青人（台前幕後）一齊去完成呢件事，否則無論心理或生理上都幾難捱；但一班人嘻嘻哈哈咁過，就算非常攰都非常之開心。」

另外，在劇中有不少對手戲的Dickson與Kelly，更被大讚搶戲兼有CP感：「好合襯呀！希望無綫會開套劇畀佢哋做男、女主角，畀更多機會佢哋發展。」