【新冠肺炎】污水監測配強制檢測揪出9名隱形患者　黃錦星：為全球樹立領先示範

▲ 黃錦星（左三）認為，香港污水病毒檢測在政府支持下提速前行，並試行結合政策措施，為全球樹立領先示範。（環境局局長網誌）

政府因應彩雲(二)邨明麗樓去年12月出現多宗確診個案，早前與港大團隊試行在明麗樓與毗鄰之豐澤樓和啟輝樓開展污水病毒監測，發現兩幢大廈污水樣本持續陽性，經兩輪強制檢測找到9名隱形患者。環境局局長黃錦星認為，香港於污水病毒檢測的領域並非最早起步，但近期在政府支持下提速前行，並試行結合政策措施，為全球樹立領先示範。

黃錦星在網誌指出，去年12月28日政府公布豐澤樓污水樣本持續陽性而發出強檢令，翌日（29日）找出3名豐澤樓住戶初步確診，30日因應啟輝樓污水樣本持續陽性另發出強檢令，一日後找出1名啟輝樓住戶確診；今年1月2日再找出1名豐澤樓住戶初步確診。

由於豐澤樓污水樣本1月6日持續陽性，政府再發出第二輸強檢令，兩天後找出3名豐澤樓住戶初步確診，9日亦找出1名豐澤樓住戶初步碓診。

黃錦星坦言，本地社區污水網絡相當複雜，其中渠務署及環保署同事支援疫廈相關「污水探疫」選點及採樣等工作，包括分析社區個案分布，尋找相應污水排放建築圖則、揀選污水沙井、實地視察對照及評估、安排採樣承辦人員、聯繫屋苑管理、實地採樣運作及質量保證、冷凍暫存樣本及速遞至實驗室等。因應住戶一般日常生活習慣，實地採樣大都在清晨開始。

他又指，由於近年流行及傳染病蔓延，利用污水分析方法監控疾病成為快速發展的學科，但迄今為止，國際上還未有污水病毒檢測的標準方法及對資料解讀的統一指引。港大跨學科團隊當前研究所採用的污水檢測方法，是團隊自去年年4月以來經不斷優化和驗證的新方法。

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記者：陳子謙