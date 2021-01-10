【萬千星輝2020】憑《踩過界II》再度奪視帝　王浩信答謝太太：多謝Yoyo照顧女兒

▲ 王浩信再奪視帝。

《萬千星輝頒獎典禮2020》今晚舉行，王浩信憑在《踩過界II》演「盲俠」文申俠一角，再度成為《萬千星輝頒獎典禮》視帝。

王浩信台上表示：「多謝栽培我15年的TVB，今次遇到好劇本，我很喜歡演喜劇，戲不是一個人做，要多謝台前幕後，張振朗你真係好辛苦，易服、動作都一個人包辦。

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他亦特地感謝陳自瑤：「多謝yoyo 照顧女兒，以及我父母，做我強大後盾，多謝我個女，希望2021年有更好一年，感謝主，有過去才有今日的我。」

▲ 陳自瑤獲王浩信道謝。（電視截圖）

現年37歲的王浩信在2005年簽約Neway Star以歌手身份入行，之後轉投TVB並改當演員。不過未當上男一前，王浩信吃不少苦頭。

在2012年於《名媛望族》被飾演其父的劉松仁掌摑13巴掌。在2013年《法外風雲》，王浩信飾演無惡不作的二世祖宋家耀，被飾演其母的謝雪心連續摑了23巴，因此被戲稱「兜巴信」。

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漸漸受TVB重用的王浩信，在2013年獲得「飛躍進步男藝員」。2015年，王浩信在《樓奴》首次任男一，更首度被提名《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男主角」。

2016年，憑《EU超時任務》的「渠頭」一角而人氣再攀升，並與拍檔朱千雪成為《萬千星輝頒獎典禮2016》的「最受歡迎劇集搭檔」得主。翌年，憑《踩過界》文申俠首次成為視帝，今年憑同一角色再度封帝。

同場加映：蔡思貝專訪

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤、游艾維、陳家瑩