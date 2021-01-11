【老夫少妻】80歲殘障老中醫娶42歲女徒弟 稱真心相愛：這叫天賜良緣！

▲ 內地一名80歲老中醫近日迎娶42歲女徒弟，引來網民熱議。

近日內地社交平台瘋傳一段影片，貴州遵義市一名80歲老中醫迎娶42歲女徒弟，引來網民熱議。片段中老中醫坐在輪椅上表示，他從沒想過對方答應和他結婚，認為是「天賜良緣」。

看病結緣成師徒 日久生情終結婚

綜合內地媒體報導，中醫名叫穆賢生，是位殘障人士，因針灸醫術而廣為人識。新娘曾是穆賢生的病人家屬，後來成為他的徒弟。

新娘在婚禮上表示，自己和新郎於4年前相識，她帶着患病的兒子向老中醫求醫。當時兒子患有發育遲緩症，腳部也有殘疾，但老中醫利用精湛針灸醫術，改善了兒子的病情。

新娘續稱，自此與老中醫結下緣份，由於她太佩服老中醫的醫術，決定拜對方為師。成為徒弟後，兩人日久生情，發展成為戀人，並決定在本月7日共諧連理。穆賢生在婚禮上高興地表示，

我是一個殘疾人，我想都沒想過她會嫁給我，這叫天賜良緣！

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盼傳承針灸醫術

對於有傳聞指兩人是「奉子成婚」，老中醫另一名徒弟澄清，師父膝下無兒無女，師母亦未有懷孕，他們是真心相愛才結婚。徒弟亦盛讚師母有責任心和事業心，相較其他同門師兄弟，能力更高。兩人結婚後盼傳承針灸醫術。

影片引來網民熱議，有網民表示支持，並指「希望是真愛！」；亦有網民不看好，指「一個為錢，一個為色」。

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責任編輯：王明芳