【DSE歷史科】楊穎宇稱辭職前曾與考評局高層討論去留　近日現冒名信為保家人安全決定封口

▲ 楊穎宇上月接受傳媒訪問談及試題風波始末，曾就親手塗白學生的答案感心如刀割，聲淚俱下。（香港電台影片截圖）

中學文憑試歷史科試題風波的中日關係試題終被取消，考評局前評核發展部經理楊穎宇於上月底接受傳媒訪問透露，自己是在政治壓力下請辭，其後考評局發聲明反駁指從沒向楊施壓。楊穎宇昨日（9日）深夜發聲明指，自己是在去年7月與考評局管理層的一次會議後，才決定遞交辭職信「保命」，並透露近日有人冒其名寄桑拿浴室廣告到考評局，為保其家人安全，即日不再就試題事件受訪。

楊穎宇於去年12月底接受多間傳媒訪問談及試題風波始末，包括透露從考評局高層得知，教育局相關專責小組報告一出，自己「很大機會被炒」，故於去年7月底辭職。其後考評局於12月30日發聲明指，考評局委員會及管理層從沒向楊施壓，有關聲明詳情即看：【下一頁】

去年7月底與考評局高層討論去留 會面後始萌生去意

楊穎宇昨晚發聲明回應，指考評局管理層曾於去年7月22日下午，與他討論其本人的「去留問題」，「本人確信管理層在會議上所提供的資訊為真，遂決定遞交辭職信『保命』，並剎停所有2021年考務工作」，強調自己於該次與會議前「並無辭職的想法」。

他續指，據其親身經歷所見，考評科目審題委員會人選的審批情況「近幾年出現了巨大轉變」，惟事涉具體操作內情，基於保密原則，不予評論。他表示深知保密的要求和重要性，強調一直嚴守考評局保密原則，就算涉及重大公眾利益事宜亦嚴格遵守保密原則。

楊穎宇引用司法覆核判詞 斥取消試題理據與課程考評無關

楊穎宇又批評，考評局就取消試題一事，至今仍欠考生、教師、市民大眾一個具體的、合符史實、事實和邏輯的解釋。楊穎宇認為，早前由受影響的應屆文憑試考生提出的司法覆核，只是處理取消題目所涉及的程序問題，「程序沒有問題，不代表取消題目這個決定沒有問題」。他援引法官高浩文在司法覆核判詞中對有關試題高度贊揚，同時批評取消題目的細節和理據，例如指出「傷害民族感情和尊嚴」與課程和考評沾不上邊，形容該說法訴諸情緒，是政治正確、自我審查使然。

楊又批評考評局於去年5月的取消試題新聞稿，其所舉「理由」與事實存在出入，甚至與官方課程文件存在矛盾，包括教育局出版的教材套及經「送審」的歷史科教科書，均涵蓋有關時期日本對華的正面和負面影響。認為局方指題目設計偏離高中歷史科《課程及評估指引》學習及評估目標的理由不成立。

被冒名寄「黃色事業信函」到考評局 為家人安全即日起拒再受訪

另外，楊穎宇在聲明中透露，近日有人冒其名寄桑拿浴室廣告到考評局，稱他已轉職黃色事業。楊澄清該信非由他撰寫，相信其近期受訪「已觸動對家神經」，認為事件是對他發出的「明確警號」，因此即日起謝絕傳媒就試題事件的訪問邀請，亦不會在公開場合作出評論或回應。

2020年文憑試歷史科一條試題問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，引起牽然大波，教育局譴責試題嚴重傷害國民感情，要求考評局取消試題，考評局最終宣布取消試題。

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責任編輯：馮琪雅