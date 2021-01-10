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【新冠肺炎】中九龍幹線中段隧道工程群組增6名工友確診　另有一人初步確診累計8人染疫

社會 16:34 2021/01/10

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情仍反覆，今日(10日)新增31宗確診個案，有28宗屬本地個案，包括9宗涉及感染源頭不明，中九龍幹線中段隧道工程群組增6人確診。衞生防護中心傳染處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲見記者，交代最新疫情。

中九龍幹線中段隧道工程群組昨日有一名工友確診，而昨日6名初步確診的人士今亦已確診，包括個案編號為：9,221、9,222、9,223、9,224、9,227及9,230；現時群組已有7人確診，另亦錄得多一人初步確診個案。

張竹君稱，部分工友於為馬頭角工作，有部分何文田工作，當中於馬頭角工友亦會訪其他地方工作，都會共用更衣室等設備，中間或有交雜引致傳播。

本港昨日(9日)新增53宗本地感染個案，包括一名於中九龍幹線中段隧道工程地盤工作的工友，同日亦錄得6名工友初步確診。詳情請見【下一頁

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　巴西稱科興有效率達78%即日不斷更新

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記者：陳正怡

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