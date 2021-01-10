【新冠肺炎】IVE師生團隊研發U型隔氣管自動補水器　用戶可自行設定補水時間

▲ IVE師生團隊研發U型隔氣管自動補水器。（政府新聞處提供）

定時注水至U型隔氣彎管是阻止病毒入侵家居的其中一道防線，香港專業教育學院（IVE）團隊研發一款自動補水器，能自動為彎管注水，有助家居防疫。團隊計劃未來在舊式樓宇、工商業大廈、商場等地點試用補水器，同時透過收集所得數據進一步研究水封、喉管設計等如何影響環境衞生，更希望與業界合作，以開發更多同類產品。

由香港專業教育學院（青衣）職場學習及評核項目發展組（工程學課程）項目主任洪健豪組成師生團隊指出，每周注水至U型隔氣彎管已成疫情期間不少市民的「指定動作」，惟市民難免忘記為彎管注水的時候，部分長者也不便俯身為彎管注水，衞生隱患由此而生。

團隊其後合力研發出自動為彎管注水的補水器，不單在市區重建局舉辦的比賽贏得金獎，團隊更獲巿建局提供專業意見和單位作實地測試，從而製成功能更全面的第二代補水器。

新一代補水器加入物聯網元素，用戶可透過手機應用程式使用多項功能，例如自行設定時間定期為彎管注水，解決部分單位未能利用超聲波感應器探測彎管水位再自動注水補充的問題。用戶也可在程式內檢視補水器狀態，按需要選擇自動或手動補水模式。若用戶忘記為貯水箱加水，系統會推送提示。

團隊早前在單位實地測試期間因網絡接收不良，令裝置很多功能都無法使用，為解決有關問題，經改善設計包括為第二代補水器加設可讓用戶在離線情況下設定補水模式並紀錄水位的功能，又加裝LED燈顯示裝置狀態，令操作切合不同用戶需要。

為了讓補水器既可用於地台渠閘，又適用於企身渠閘排水口，團隊想到在補水器下方加設斜台，讓水通過斜台流進企身渠閘，達到以一個裝置配合本港大部分樓宇設計的目標。

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責任編輯：陳子謙