黃馮律師行被接管涉凍結客戶1.26億元資金　苦主稱要四出借錢完成交易

▲ 多名苦主出席記者會，要求政府介入，協助苦主取回款項。

黃馮律師行前文員，涉不當挪用客戶款項，上月底被香港律師會接管。一批委託該律師樓買賣物業的苦主稱，約逾1.26億元資金被凍結，有人無法完成樓宇買賣，要靠借貸還款。

聲稱委託黃馮律師行買賣物業的苦主群，今日（10日）召開記者會，經統計至少79人受影響，共逾1.26億元資金被凍結，涵蓋樓宇按揭尾數、訂金等；其中1宗買賣更涉款逾1,000萬元，逾半人被凍結約50萬至200萬元不等。

苦主陳小姐哽咽稱，計劃明年結婚，過去5至6年儲起首期。但由於律師行被接管，物業「大訂」、釐印費被凍結，涉款80多萬元。為免「殺訂」，她向父母求借數十萬元退休金，聲言今次事件令她感「好大壓力」，只為得到一個安樂窩。

另一名苦主KEN稱，不少苦主不但要四出借貸還款，也要找其他律師樓，重新釐定買賣合約。他透露正在「樓換樓」，套現約400萬元，但現時這筆資金被凍結，形容「而家無端端冇咗層樓，我們唔係炒家，只是正常買家」，感到很徬徨。

苦主群認為，律師會接管黃馮律師行的做法，沒有理據，盼政府介入，協助苦主取回資產。

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責任編輯：吳卓峰