【新冠肺炎】今日再多48名確診病人出院　39人情況危殆

▲ 庾慧玲指醫管局有為員工購買保險，員工受到保險保障（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情仍反覆，今日(10日)新增31宗確診個案，年齡介乎7至80歲，有28宗屬本地個案，其中3宗屬輸入個案，包括9宗涉及感染源頭不明，中九龍幹線中段隧道工程群組增6人確診，另初步有30多宗初步確診個案。衞生防護中心傳染處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席記者會交代疫情。

庾慧玲提到，博愛醫院清潔一負壓病房時僅帶上普通外科口罩，而曾入住這負壓病房的病人初步班診，感染控制組進行評估後，決定安排這名員工隔離14日，醫院已再次提醒員工依照指引及穿著合適裝備。

庾慧玲表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得41宗呈報個案，而今日再多48名確診病人出院，至今共有8,422名病人及1名疑似病人康復出院。

另外，現時有601人在23間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中39人情況危殆、44人嚴重、518人穩定；現時正使用1,253張負壓病床及688間負壓病房，使用率分別為56.3%及66.9%。

就公共醫療醫生協會會長馬仲儀提及醫管局早前承諾會盡量以恩恤形式賠償受感染員工，庾慧玲指醫管局有為員工購買保險，員工受到保險保障；如因工受傷，醫管局會向受影響員工提供有合適協助，包括金錢賠償，惟目前就疫情保償方面暫時未有進一步消息。

庾慧玲續指，若出現會因工受傷的個案，醫管局會呈報勞工處，會追蹤源頭及查詢專家意見。她表示，暫時未有確實賠償金額，亦未有賠償個案。

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記者：曾卓鋒