【民主派55人被捕】四國聲明批國安法違「一國兩制」　港府：對言論感震驚

▲ (經濟日報資料圖片)

政府回應加拿大、英美及澳洲，就本港拘捕55名民主派的行動發表的聯合聲明，強調港區國安法或本港內任何法律，對香港每人皆平等適用，並無人可凌駕於法律之上，對某些海外政府官員似乎作出持某種政治理念的人，應不受法律制裁的言論，感到震驚。

政府發言人稱，不論嫌疑人的政治背景，執法機關都有責任對違法行為採取行動，而拘捕行動是根據證據而作出，並嚴格按照相關法律和條例行事。政府稱，現不適宜就個別仍在調查中的案件作出評論，但認為有需要反駁該聯合聲明中有關國安法的評論

對於聲明中指控指國安法損害「一國兩制」，政府發言人批言論恰恰相反，該法準確落實「一國兩制」方針，包括清楚列出四類罪行和刑罰，亦有特定條文，保障市民享有的權利和自由，同時體現無罪推定、一事不再審，以及嫌疑人、被告和其他訴訟參與人，享有辯護權和其他訴訟權利，認為「其他司法管轄區的高級官員，詆毀國安法，明顯地是採取雙重標準。」

政府最後又稱，「將違法者繩之於法是每一個政府的責任，而當罪行涉及國家安全時，更事關國家和所有人民的利益。履行這個對國家的責任，應獲國際社會充分尊重。」

五眼聯盟中的四國，包括澳洲、加拿大和英國外長及美國國務卿發表聯合聲明，譴責港府早前拘捕超過50名協調及參與民主派初選人士。聲明指，港區國安法明顯被利用作為排除不同政見及反對意見的工具，違反 「一國兩制 」原則，並限制了香港市民的基本權利及自由。要求港府及中央尊重港人，能在免於被捕及被拘禁的情況下，獲得法律列明的權利及自由。

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責任編輯：李淇