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【魔鬼身材】英國靚媽零贅肉擁馬甲線纖腰　誤打誤撞54歲入行Model界爆紅

保健美顏 17:13 2021/01/11

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英國靚媽零贅肉擁馬甲線纖腰，誤打誤撞54歲入行Model界爆紅。

女人不一定被年齡限制，英國一名56歲靚媽Caroline Labouchere，兩年前意外獲得拍攝機會加入model界，並憑著零贅肉的緊緻身形，再加上一頭標誌性銀白髮，迅速在時尚圈引起關注。

英國56歲靚媽Caroline Labouchere與女兒一起拍攝。（圖片來源：Instagram）

Caroline Labouchere因自小被父親拋棄而缺乏自信心，30多歲時她把頭髮染成一頭灰白，從而宣示不怕變老的心。距今約兩年前，適逢她的女兒知道公司需要一名銀髮模特兒，於是在女兒建議下，她參加了試鏡，並獲得拍攝機會，正式入行。

雖然年過半百，Caroline Labouchere依然擁有仿如少女般的纖腰，甚至擁有馬甲線。成名後的她被邀請參與不同時尚雜誌的拍攝，甚至有機會登上時尚周，並曾和同樣身為模特兒的女兒一起出鏡拍攝。

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對於如何維持姣好身材，她曾表示是要有充足睡眠、足夠營養、做運動，並要保持自信心。在飲食上，她會減少進食碳水化合物，並戒食早餐和含糖加工食品。

而她本身勤於運動，除了會做gym健身外，更維持每天慢跑5至10公里，曾參加過馬拉松，不時會打網球，保持體態健康和線條美。

同場加映：無糖汽水含甜味劑　長期攝入令身體嗜甜吸入更多熱量

炎炎夏日，不少人喜愛飲汽水解渴，但為了追求健康，部分人會選擇「無糖」、「低糖」版本的汽水，但原來這類飲品為了代替砂糖提供甜味，一般會用上人工代糖，又稱甜味劑，長期攝取分分鐘越飲越肥。

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責任編輯：羅嘉欣

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