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【新冠肺炎】今日新增31宗確診個案　28宗本地感染9宗涉不明源頭

社會 16:31 2021/01/10

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本港今日（10日）新增31宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、28宗本地感染。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（10日）新增31宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、28宗本地感染，包括9宗涉及不明源頭感染，19宗與早前個案相關，另有30多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席記者會交代疫情。

張竹君指，3宗輸入個案分別是去過土耳其、德國和日本的2名空中服務員，另一名是去年12月28日由巴西抵港的人士，檢疫期間不適後確診。28宗本地個案包括中九龍幹線中段隧道工程群組6名人士今日已確診，現時群組已有7人確診，另亦錄得多一人初步確診個案。詳情即看：【下一頁】

9宗源頭不明個案，包括1名港九小輪公司59歲男船長（個案編號：9240），經追蹤後其3名水手同事亦初步確診，目前正追蹤他們的緊密接觸者和行蹤。詳情即看：【下一頁】

一名於紅磡頤和園護老中心工作的46歲女照顧員初步確診，她於頤和園護老中心2樓晚更工作，有31名居2樓院友及15名員工列為密切接觸者需檢疫，署方已安排院疫撤離。詳情即看：【下一頁】

近年有不少人都會以激光矯視改善近視問題，但激光技術未必人人適合，市民若想選擇的時候又有何需要注意呢？養和醫院眼科專科醫生張叔銘講解激光矯視手術種類及術後眼乾問題：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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