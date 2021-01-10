【新冠肺炎】港九小輪有1名船長和3名船員確診　船長負責駕駛3條航線包括中環往來榕樹灣

▲ 港九小輪公司今日確診個案包括1名港九小輪公司船長，經追蹤後其3名同事亦確診，目前正追蹤他們的緊密接觸者和行蹤。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（10日）新增31宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、28宗本地感染，包括9宗涉及不明源頭感染，19宗與早前個案相關，另有30多宗初步確診個案。衞生防護中心傳染處主任張竹君表示，今日確診個案包括1名港九小輪公司59歲男船長（個案編號：9240），經追蹤後其3名水手亦初步確診，目前正追蹤他們的緊密接觸者和行蹤。

她又指，該名船長屬無源頭個案，主要負責3條航線，包括荃灣往來機場三跑、中環往來榕樹灣，以及中環往來坪洲，而其他初步確診的3人為水手，通常一船有4人一起工作，負責駕船、看船、維修等工作，他們亦會一起吃飯，較多緊密接觸，4人互相認識，會有百多名船員須接受測試。

她又提到，財利船廠去年12月曾有3人染疫，其中2人約於12月20日確診，另一人則於檢疫中心確診，暫未肯定兩間公司員工之間有沒有接觸。

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記者：陳子謙