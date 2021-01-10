【財政預算案】陳茂波：財政儲備一年少三成　預留資源應付未知情況

▲ 未來一個多月，財政司司長陳茂波會繼續透過不同的渠道，收集社會各界對預算案的意見。（財政司司長網誌）

財政司司長陳茂波表示，今年前景仍然充滿不確定性，需要預留資源，應付已知和未知的情況。他指出，一場反反覆覆的世紀疫症，令今年錄得破紀錄的財赤，財政儲備在一年間減少近三成，降至八千幾億元，而至今疫情尚未完結，妨礙了經濟的復蘇。

陳茂波今在其網誌稱，本港正值經濟下行週期，新一份財政預算案會採取逆週期財政政策，透過維持甚至增加，尤其是投資方面的公共開支，緩和經濟下行對社會民生造成的衝擊，為疫後重振經濟做好部署；經歷連續兩年的經濟萎縮，中產和基層市民的生活壓力大，痛感很實存，這點他是充份理解，但不能忽視的是，近幾年政府的經常開支持續迅速增加。他稱，外圍政經局勢複雜多變，中美之間的角力除了對投資和金融市場構成風險，亦對香港造成一些影響，面對如此不明朗的內外環境，當局不能掉以輕心，必須綜合平衡考慮，留有實力，以應對不時之需。

財政預算案上月初經已展開，陳茂波說，不少市民最關注預算案將有何具體的紓困措施，有市民希望政府再向合資格的市民派發現金，也有些認為應派消費券振興經濟，又或最起碼也要繼續退稅退差餉等。他又指，有市民指出政府今年赤字龐大，且未來連續幾年的預算可能都見紅，政府應開始逐步縮減過去的一些「派糖」措施，或上調稅率，開徵新稅項、擴闊稅基等來增加收入來源；未來一個多月，他會繼續透過不同的渠道，收集社會各界對預算案的意見。

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責任編輯：尹櫻霖