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【爆炸頭女孩】9歲女童患怪病變「愛因斯坦頭」 母親嘆難打理：蓬鬆像棉花糖

親子 17:15 2021/01/11

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熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

英國一名9歲女童患上「難梳頭髮綜合症」，頭髮難以打理。

打理長髮不是易事，英國德比郡一名9歲女童自小患上「難梳頭髮綜合症」，頭髮難以梳直，只能頂着猶如「愛因斯坦」的髮型生活。近日她母親在社交媒體表示，女兒的髮質改變不少，可以綁辮子外出。

現年9歲的女童Lyla Grace Barlow，自5歲起確診此怪病，頭髮自然捲在一起變成「雷鬼頭」。雖然母親每天早上都為Lyla打理頭髮，但仍然於事無補。母親指Lyla的頭髮蓬鬆像棉花糖，每次她嘗試把頭髮梳直，Lyla都會喊痛。

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母親指Lyla小時候體弱多病，經常進出醫院。醫生觀察她的頭髮時，直言在過去25年來，都從未看過這種情況。醫生估計此病成因與毛囊有關，一般人的毛囊為鵝蛋形，而Lyla的毛囊則是心形，因此長出來的毛髮較難打理。

最初Lyla會拿自己與兩位姐妹比較，但長大後她愈來愈喜愛自己蓬鬆的頭髮，更因奇特的髮質成為校內的「風雲人物」，不少學生都希望摸一摸頭髮的質感。

「難梳頭髮綜合症」患者踏入青春期時，病徵會有所改善。Lyla的頭髮現時順直了不少，更可以綁辮子外出，母親對此感到高興，表示省了不少工夫。

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責任編輯：王明芳

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