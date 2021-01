【萬千星輝2020】李施嬅已飛抵多倫多　表示自覺不能獲今屆視后：你們錫我已經足夠

《萬千星輝頒獎典禮2020》今天(1月10日)晚上舉行,雖然李施嬅(Selena)憑《法證先鋒IV》內「聞家希」一角提名「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」,不過李施嬅在昨日(1月9日)已表明要往加拿大拍劇,所以不能出今晚的《萬千星輝頒獎典禮2020》。

今天,李施嬅在個人社交平台上載一張相片,相中的她在飛機上並穿起一身的防疫保護裝。 李施嬅報平安表示以抵達多倫多,並暗示「打定輸數」覺得自己沒有機會得獎,同時稱有粉絲的支持,她已感滿足,寫道:

Full gear in effect! Feeling like a crazy lady in Crazy times!

Hello Toronto! 🎬

有時都會覺得自己會不會太緊張。在飛機上14小時完全沒有進食。還有這個裝束,哈哈! 點都好,到達多倫多了。開始進行隔離。14日後開始拍攝。🎬

看到大家的留言,你們太可愛喇。感謝大家對Dr Man的支持和投票,這比任何獎更加重要。我都放下了,大家也不用太肉緊。🤣 知你們錫我,就已經足夠。 love you all! ❤️❤️