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【新冠肺炎】馬仲儀指醫管局承諾以恩恤賠償染疫員工　醫管局：未有進一步消息

社會 17:23 2021/01/10

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公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，醫管局早前承諾盡量以恩恤形式賠償員工，她亦要求當局將感染新冠肺炎列為職業病。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，有不少公立醫院員工不幸確診新冠肺炎。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，醫管局早前承諾盡量以恩恤形式賠償員工，她亦要求當局將感染新冠肺炎列為職業病。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，醫管局一直有為員工購買保險，如因工受傷，醫管局會向受影響員工提供有合適協助。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日接受一個電視台訪問時表示，近日有醫護確診的個案被醫管局界定為社區感染，反映醫護人員在工作環境受感染的風險。她提到，早前醫管局承諾向院內感染員工賠償，而她亦要求政府將新冠肺炎列為職業病。

馬仲儀引述2003年沙士情況，稱醫管局在今次疫情決定不會只依賴保險公司，亦將設賠償機制和專家小組，以檢視基因排序是否醫院感染等，並稱盡量在賠償等各方面恩恤盡量公道。惟她認為，對員工最佳的保障是法律上的保障。

就馬仲儀提及醫管局錯承諾會盡量以恩恤形式賠償受感染員工，庾慧玲指醫管局有為員工購買保險，員工受到保險保障；如因工受傷，醫管局會向受影響員工提供有合適協助，包括金錢賠償，惟目前就疫情補償方面暫時未有進一步消息。

庾慧玲續指，若出現會因工受傷的個案，醫管局會呈報勞工處，會追蹤源頭及查詢專家意見。她表示，暫時未有確實賠償金額，亦未出現賠償個案。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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