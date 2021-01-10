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【百年古蹟】古諮會蘇彰德：今年內提出配水庫活化方向　不能三分鐘熱度

社會 17:33 2021/01/10

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古諮會主席蘇彰德稱，配水庫事件顯示大眾對保育活化的關注。（資料圖片）

深水埗主教山的百年配水庫，近月引起保育爭議。古物諮詢委員會主席蘇彰德今（10日）於電台節目稱，事件再次提醒外界保育和活化的重要性，須一同考慮，當建築物已完成了他們的原有使命後，若能加以活化及再利用，就可以延續它們的歷史和生命，還可以激發社會創意、豐富社區色彩、惠澤市民，並提升香港的保育工作。

他強調，古諮會清楚聽到公眾對文物保育的意見，政府也很迅速回應訴求，承諾保育配水庫。水務署已開展加固工程，確保結構安全；古物古蹟辦事處亦正深入研究配水庫及其他水務設施的文物價值，稍後會將研究報告提交古諮會討論，希望在今年度的會議為主教山配水庫及其他水務設施，進行評級和建議保育方向。

他以「跑馬拉松」形容保育活化歷史建築，決定保育只是一個開始，要成功活化需要決心、毅力、勇氣和承擔，絕非一件易事。他稱三分鐘熱度絕對不足夠，期望主教山配水庫的保育活化方案，能為香港市民和深水埗社區增值和帶來正面影響。

他希望社會各界繼續關心，提供可行而有創意的新思維，令香港保育活化歷史建築可以開展新一頁。

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責任編輯：吳卓峰

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