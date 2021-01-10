【開心速遞】Venus畢業Candy爭當島大校花　葉蒨文首次在《愛回家》做單元主角【有片】

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》昨晚（1月9日）播出的「我要做女神！」，劇情講港大學舉辦校花選舉，Candy（葉蒨文飾）每年都參加選舉，可是都未能奪冠。

因為4屆冠軍Venus（鄺潔楹飾）已畢業，Candy（葉蒨文飾）因此有很大機會圓夢，可是因為Emily（王菲飾）已由法國交流返港，於是她也報名參加比賽成為Candy最強對手，於是二人展開大戰。

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▲ （取自葉蒨文IG）

今次是葉蒨文在《愛‧回家之開心速遞》首次任一集單元的主角，她在個人社交平台上載當日拍攝的花絮照，並寫：

Yeah! 終於都做返一次島大校花✌🏻🤣👏🏻👏🏻👏🏻

其實現實生活有冇人會着住咁誇張嘅衫選校花🙈哈哈

多謝我的王子和小矮人們🥰❤️

P.S. 今次好似係我正式喺愛回家有一集主角做

係好值得紀念嘅一日☺️

多謝你哋陪我走過呢段三年嘅路

謝謝觀眾們❤️

我會繼續努力㗎💪🏻

另外，在現實中葉蒨文與王菲的名字，剛巧與90年代的香港樂壇天后撞名，有網民開玩笑說這場校花選舉是樂壇天后爭霸戰。