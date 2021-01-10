【民主派55人被捕】葉劉淑儀：不相信會全數檢控　初選過程是否非法是裁決關鍵

▲ 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，不相信所有因參與或組織初選而被捕的民主派人士，會全被檢控。（資料圖片）

警方上周大規模拘捕55名組織或參與民主派初選人士，指他們涉違犯港區國安法中的「顛覆國家政權罪」。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早出席一個電視節目表示，是次的拘捕行動並非「濫捕」，又解釋拘捕、檢控和定罪是3個不同的門檻，不相信所有被捕人士最終全數被檢控；更料被捕者為立法會選舉進行初選，過程是否涉及非法手段，會是法庭裁決的關鍵。

葉劉淑儀又認為，參加民主派初選人士，不少人聲稱會無差別否決所有政府議案，包括財政預算案，批評他們未看過議案就要否決，企圖迫使行政長官下台，癱瘓政府，令社會混亂，形容他們行徑「惡毒」，並扭曲基本法機制。她認為，被捕的55名民主派人士，因參與初選涉及「顛覆國家政權」，故被捕是合理。

被問到是否意味立法會議員不能否決政府議案，葉劉淑儀表示，相關權利要合理、合法行駛。她指出，就近日一些重要的議案，例如「明日大嶼」、第四輪防疫抗疫基金等，即使建制派議員佔議會絕大多數，她和其他建制派都不時投下反對票或棄權票；但她認為，這些都是「有理據或善意」的反對、為市民福祉著想的決定，與民主派不同，並非以癱瘓政府為目的，證明只要真誠擁護基本法，仍可在議會內投反對票。

另外，葉劉淑儀在一份本地報章撰文，認為內地方面應終止出於歷史原因，對港人的特殊待遇，正式執行禁止雙重國籍法例。她建議當局定出確實的「截止日期」，港人在有關日期後獲取外國籍，會被視作出於個人意願放棄中國籍，同時亦會自動失去持有特區護照權利，也可能失去香港居留權，以及香港選舉的投票權。

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責任編輯：尹櫻霖