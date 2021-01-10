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曾國衞：曾用心良苦提醒民主派初選或違國安法　要逾越就要承擔後果

政治 17:00 2021/01/10

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（經濟日報資料圖片）

55名民主派涉組織及參與初選，違反港區國安法被捕。政制及內地事務局局長曾國衞日前接受《中新社》專訪，指在民主派進行「初選」的時候，已經「用心良苦」地提醒過他們，這有可能觸犯香港國安法，但遺憾他們沒有理會，「還是非常囂張地繼續這種活動」。他提到，既然港區國安法已立下了規矩，劃下紅線，當然要按照這個規矩紅線去執法，「有些事情是不可逾越的，非要逾越的話，當然要承擔法律後果」。

對於《宣誓及聲明條例》及《區議會條例》是否應包括區議員，曾國衞指，個人認為區議員是公職人員，故正在研究把區議員納入此次基本法104條的立法修改範圍，又稱區議員參選時，已需要簽署聲明擁護基本法、效忠香港特區，認為他們一旦違反了聲明，也應要追究，強調會在處理好法律規定後，再個別審視區議只有否真誠宣誓和效忠，「如果有不擁護、不效忠的行為，當然要依法處理」。

另外，曾國衞又透露正研究明年立法會換屆選舉，推行境外投票的可行性，將努力確保所有公共選舉都在公平、公開和真實的情況下進行。但他亦表明，「境外投票點票、選票、票箱來回運送怎麼安排，出現違反秩序和法律的情況怎麼跟進處理、調查、執法等，這些都是相對來說比較複雜的問題」，需要實事求是，把所有的問題都解決好才能推行。

 

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責任編輯：李淇

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