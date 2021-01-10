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【萬千星輝2020】大熱蔡思貝龔嘉欣紅地毯鬥性感　馬國明湯洛雯再為婚事解畫【多圖】

娛樂 19:34 2021/01/10

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《萬千星輝頒獎典禮2020》在今晚（1月10日）於TVB電視城舉行，共頒13個獎項，今屆《萬千星輝頒獎典禮2020》大會司儀為鄭裕玲、陸浩明及馮盈盈。

在頒獎典禮開始前，眾TVB藝人行紅地毯進入會場，小生花旦先在紅地毯上鬥靚。視帝視后大熱如馬國明、黃智雯、蔡思貝、龔嘉欣未爭獎先比拼戰衣和造型。

有份角逐視帝的陳豪，一如上次台慶，除上台講話外，全程戴上口罩，做足防疫措施。

【萬千星輝2020】視帝視后競爭激烈　一文盡睇《萬千星輝頒獎典禮》入圍提名名單　

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憑《殺手》成視后熱門的龔嘉欣，跟《香港愛情故事》拍檔羅天宇一同亮相紅地毯。

新婚的袁偉豪攜同《使徒行者3》拍檔黃翠如一起踏上紅地毯。而馬國明也跟《使徒3》的拍檔黃智雯出場。

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陳自瑤今天以非常性感的造型現身，十分搶鏡，她接受TOPick訪問表示：「覺得凍，只是想有型一些，看天氣報告才知原來那麼冷。」

陳自瑤獲提名「最佳女配角」、「最喜愛電視女角色」，與好姊妹黃翠如、連詩雅一同入圍角逐「最受歡迎電視拍檔」，她說：「好開心，因為好幾年沒提名，最開心可以與好姊妹黃翠如及連詩雅一同提名。」

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至於林凱恩對於獲提名「飛躍進步女藝員」就稱：「今年成熟了，上年知道有提名已經好開心喊到傻。今年覺得要更專心做好自己工作，不論有沒有獎已經得到認同，作為演員已經好開心。」

對於最近遺失電話令私人相片外洩一事，她說：「很久之前已不見了電話，所以當知道這些相片被公開我也呆了，對我是一個教訓，以後要好好保管財物。」她表示自己一向大頭蝦，今次令親朋擔心是她最內疚的事。

湯洛雯：如馬明獲獎我求婚

早前湯洛雯在IG發文以「馬國明如果得獎便結婚」為男友拉票，馬國明與靚湯齊接受TOPick訪問，湯洛雯解釋：「當日又傳我們結婚，其實已傳了好幾次，我不忿氣，所以開玩笑，如果他獲獎，我求婚。」

幸福肥的湯洛雯幽默地開玩笑稱：「可能今晚傳我有咗。」她並指二人早有計劃，不用大家為他們心急。

至於湯洛雯自己有沒有信心獲獎，她說：「覺得自己今年沒有機會拎視后，女配角可能有一點機會，不過我看好賴慰玲可得獎。」角逐視帝的馬國明稱：「我希望我的運氣給她（湯洛雯），希望她拎獎。」果然是位一百分男友。

同場加映:蔡思貝專訪

記者：游艾維、梁樂欣、鄭嘉瑤、陳家瑩

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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