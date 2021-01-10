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【萬千星輝2020】賴慰玲首提名即獲最佳女配角　感激拍檔張振朗：提醒我如何做好演員

娛樂 21:16 2021/01/10

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賴慰玲獲最佳女配角獎。

賴慰玲憑《反黑路人甲》獲《萬千星輝頒獎典禮2020》最佳女配角獎，這次是賴慰玲首次提名即奪獎，賴慰玲在好姊姊蔡思貝手上獲得獎項。

在台上甚激動的賴慰玲感謝每個曾起用她的監製，並稱：「《反黑路人甲》監製可以好瘋狂地讓我玩，也有張振朗提醒我如何做好演員，蔡思貝永遠是好朋友，家人給我力量，以及家裡的丈夫兒子，給我自信。」

【娛圈新女團】 賴慰玲+蔡思貝等組姊妹團SÏXTERS　陳嘉寶+何雁詩感慨：行過高山低谷【多圖】

賴慰玲憑《反黑路人甲》奪最佳女配角。（陳家瑩 攝）

演蔣家大小姐搶鏡

賴慰玲在《反黑路人甲》飾演黑幫蔣家大小姐，氣勢凌厲逼人，撐起成頭家及保護兩名妹妹。

她在劇中有正經的演出，與四聯幫爭坐館等刺激的情節，也有與張振朗的幽默搞笑感情戲，二人搭檔甜蜜，獲不少粉絲喜愛。

《反黑路人甲》是賴慰玲少有在TVB出演而佔戲重的劇集，今次演出她就一改以往少女角色的形象，擔當成熟女人味的大家姐，與2013年的《女人俱樂部》及2016年的《殭》的學生角色截然不同。

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黃秋生點名力讚

現年34歲的賴慰玲出身於香港演藝學院，入行7年，已結婚及育有一子。2014年，她經老師羅冠蘭推薦面試劇集《女人俱樂部》，當時更教同劇的李麗珍演戲，其後參演《梟雄》時獲黃秋生點名力讚聰明，演技拍得住鄭裕玲，因而稱她為「細玲」，意思即是「小鄭裕玲」。

對於獲演藝學院大師兄影帝秋生封此美譽，賴慰玲曾接受TOPick訪問時表示感榮幸卻未有飄飄然：「覺得不需要將件事放大，將來的路也是看自己吧。」

儘管被說演技超班，卻未為她添壓力：「無論有否獲讚美，我只管盡力去演好下個角色，太在意人家的褒貶是演不到好戲。」

賴慰玲與白彪分別奪最佳女配角及最佳男配角。（陳家瑩 攝）

同場加映：蔡思貝專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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