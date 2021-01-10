【確診大廈】今日新增28宗本地個案逾半居九龍區　寶熙苑榮熙閣再多3人確診

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，10日新增31宗確診個案，包括28宗本地感染，其中9宗感染源頭不明，另有逾30宗初步確診個案，累計9,243宗，包括9,242宗確診個案和1宗疑似個案。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中有17宗本地個確診個案居所均在九龍區，深水埗寶熙苑榮熙閣再多3人確診、上水清河邨清潤樓亦有2人確診。

新界：

屯門澤豐花園澤民樓

屯門大興花園2期2座

北區清河邨清潤樓 (2宗)

荃灣龍華樓

葵青葵芳邨葵正樓

葵青長安邨安湄樓

元朗興隆中心

沙田豐景花園C座

九龍：

黃大仙黃大仙上邨倡善樓

黃大仙彩雲(二)邨豐澤樓

九龍城美利大廈

深水埗寶熙苑榮熙閣 (3宗)

深水埗汝州街254號

深水埗南山邨南偉樓

深水埗白田邨盛田樓

油尖旺新填地街20號

油尖旺炮台街46號

油尖旺碧街19號

油尖旺廣東道577號

油尖旺翠園大樓一期

油尖旺祥發大廈

觀塘彩德邨彩仁樓

觀塘安泰邨恒泰樓

港島區：

灣仔積福大廈

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責任編輯：陳正怡