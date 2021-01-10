【確診大廈】今日新增28宗本地個案逾半居九龍區 寶熙苑榮熙閣再多3人確診
社會 21:32 2021/01/10
本港新冠肺炎疫情持續，10日新增31宗確診個案，包括28宗本地感染，其中9宗感染源頭不明，另有逾30宗初步確診個案，累計9,243宗，包括9,242宗確診個案和1宗疑似個案。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中有17宗本地個確診個案居所均在九龍區，深水埗寶熙苑榮熙閣再多3人確診、上水清河邨清潤樓亦有2人確診。
新界：
- 屯門澤豐花園澤民樓
- 屯門大興花園2期2座
- 北區清河邨清潤樓 (2宗)
- 荃灣龍華樓
- 葵青葵芳邨葵正樓
- 葵青長安邨安湄樓
- 元朗興隆中心
- 沙田豐景花園C座
九龍：
- 黃大仙黃大仙上邨倡善樓
- 黃大仙彩雲(二)邨豐澤樓
- 九龍城美利大廈
- 深水埗寶熙苑榮熙閣 (3宗)
- 深水埗汝州街254號
- 深水埗南山邨南偉樓
- 深水埗白田邨盛田樓
- 油尖旺新填地街20號
- 油尖旺炮台街46號
- 油尖旺碧街19號
- 油尖旺廣東道577號
- 油尖旺翠園大樓一期
- 油尖旺祥發大廈
- 觀塘彩德邨彩仁樓
- 觀塘安泰邨恒泰樓
港島區：
- 灣仔積福大廈
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責任編輯：陳正怡