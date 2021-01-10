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【確診大廈】今日新增28宗本地個案逾半居九龍區　寶熙苑榮熙閣再多3人確診

社會 21:32 2021/01/10

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熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，10日新增31宗確診個案，包括28宗本地感染，其中9宗感染源頭不明，另有逾30宗初步確診個案，累計9,243宗，包括9,242宗確診個案和1宗疑似個案。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中有17宗本地個確診個案居所均在九龍區，深水埗寶熙苑榮熙閣再多3人確診、上水清河邨清潤樓亦有2人確診。

新界：

  • 屯門澤豐花園澤民樓
  • 屯門大興花園2期2座
  • 北區清河邨清潤樓 (2宗)
  • 荃灣龍華樓
  • 葵青葵芳邨葵正樓
  • 葵青長安邨安湄樓
  • 元朗興隆中心
  • 沙田豐景花園C座

九龍：

  • 黃大仙黃大仙上邨倡善樓
  • 黃大仙彩雲(二)邨豐澤樓
  • 九龍城美利大廈
  • 深水埗寶熙苑榮熙閣 (3宗)
  • 深水埗汝州街254號
  • 深水埗南山邨南偉樓
  • 深水埗白田邨盛田樓
  • 油尖旺新填地街20號
  • 油尖旺炮台街46號
  • 油尖旺碧街19號
  • 油尖旺廣東道577號
  • 油尖旺翠園大樓一期
  • 油尖旺祥發大廈
  • 觀塘彩德邨彩仁樓
  • 觀塘安泰邨恒泰樓

港島區：

  • 灣仔積福大廈

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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