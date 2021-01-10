唐英年及西九高層減薪成立300萬基金助抗疫　資助藝術家創新打卡點

▲ 唐英年與西九管理層成立了約300萬基金，助藝文界抗疫。（香港再出發大聯盟影片截圖）

新冠疫情下各行業均遭重創，而藝術及文化界無法「開Show」表演，幾近零收入，可謂是重災區之一。但原來，西九文化局的高層，以及西九文化區主席唐英年都為了藝文界的生計，分別自動減薪同捐錢，並透過有關款項成立一個約300萬港元的基金，透過項目形式「真金白銀」資助業界創作，更加在「疫境」下，為港人創造打卡新熱點。

身兼香港再出發大聯盟共同發起人的唐英年，日前接受立法會前議員陳凱欣的訪談時就提到，這個2020年非常不尋常，眾人都感受到重大的壓力，藝文界亦然。有見及此，西九管理層們就成立了一個約300萬港元基金，希望在疫情期間幫助業界。他又透露，該筆錢是由管理層自己減人工掏出，沒有直入庫房，故可以直接資助藝術家。而自己雖然沒有薪金，但亦已捐一筆錢入基金。

▲ 其中一個項目，更是資助藝術家在樓宇的外牆畫油畫。（香港再出發大聯盟影片截圖）

據了解，每個申請項目最高可獲30萬元資助，唐英年指目前已資助10多個項目，不少都十分有創意，有表演藝術、視覺藝術，而其中一個項目，更是資助藝術家，在樓宇的外牆畫油畫，除幫助藝術家發揮才能外，更令到市民多了一個打卡熱點，令市容更靚同具有文化氣息，而在作品完成後，他亦會到場「打卡」，「希望藝文界可以感受到西九文化局對業界的關切外，其實最重要是藝術界能幫藝術界」。

唐英年又鼓勵大家，香港在幾十年的發展以來，一直都面臨好大的逆境，由這麼小的地方，能夠經歷幾次金融風暴，幾次疫情，多次禽流感，但仍能戰勝疫情，戰勝低迷，就是靠拼博及香港精神。

他又提到，其實在經濟疫情困境下，文化工作並不離地，好似很簡單一個口罩，都可以發揮豐富創意，又指2003年沙士後，他擔任財政司司長時，政府推出自訂車牌，雖未必為庫房帶來很多收入，結果這些錢亦做了社會福利，可以令人發揮一下創意，輕鬆一下，例如「I LOVE YOU」車牌等。

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