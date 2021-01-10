  • 13°C
香港時間 : 2021110日 (週日) 22:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

唐英年及西九高層減薪成立300萬基金助抗疫　資助藝術家創新打卡點

政治 21:41 2021/01/10

分享：

熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

唐英年與西九管理層成立了約300萬基金，助藝文界抗疫。（香港再出發大聯盟影片截圖）

新冠疫情下各行業均遭重創，而藝術及文化界無法「開Show」表演，幾近零收入，可謂是重災區之一。但原來，西九文化局的高層，以及西九文化區主席唐英年都為了藝文界的生計，分別自動減薪同捐錢，並透過有關款項成立一個約300萬港元的基金，透過項目形式「真金白銀」資助業界創作，更加在「疫境」下，為港人創造打卡新熱點。

身兼香港再出發大聯盟共同發起人的唐英年，日前接受立法會前議員陳凱欣的訪談時就提到，這個2020年非常不尋常，眾人都感受到重大的壓力，藝文界亦然。有見及此，西九管理層們就成立了一個約300萬港元基金，希望在疫情期間幫助業界。他又透露，該筆錢是由管理層自己減人工掏出，沒有直入庫房，故可以直接資助藝術家。而自己雖然沒有薪金，但亦已捐一筆錢入基金。

其中一個項目，更是資助藝術家在樓宇的外牆畫油畫。（香港再出發大聯盟影片截圖）

據了解，每個申請項目最高可獲30萬元資助，唐英年指目前已資助10多個項目，不少都十分有創意，有表演藝術、視覺藝術，而其中一個項目，更是資助藝術家，在樓宇的外牆畫油畫，除幫助藝術家發揮才能外，更令到市民多了一個打卡熱點，令市容更靚同具有文化氣息，而在作品完成後，他亦會到場「打卡」，「希望藝文界可以感受到西九文化局對業界的關切外，其實最重要是藝術界能幫藝術界」。

唐英年又鼓勵大家，香港在幾十年的發展以來，一直都面臨好大的逆境，由這麼小的地方，能夠經歷幾次金融風暴，幾次疫情，多次禽流感，但仍能戰勝疫情，戰勝低迷，就是靠拼博及香港精神。

他又提到，其實在經濟疫情困境下，文化工作並不離地，好似很簡單一個口罩，都可以發揮豐富創意，又指2003年沙士後，他擔任財政司司長時，政府推出自訂車牌，雖未必為庫房帶來很多收入，結果這些錢亦做了社會福利，可以令人發揮一下創意，輕鬆一下，例如「I LOVE YOU」車牌等。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : 傅流螢

西九文化區 財政司 陳凱欣 唐英年 表演藝術 視覺藝術 口罩

最高瀏覽

【豔照流出】林凱恩遺失手機「艷照」流出　《開心速遞》Bonnie被指私生活不檢點
11:16 2021/01/09
【豔照流出】林凱恩遺失手機「艷照」流出　《開心速遞》Bonnie被指私生活不檢點
【舊愛結婚了】馮盈盈醫生前度未婚妻被揭往事　3年前曾報讀TVB藝訓班
今日 11:54
【舊愛結婚了】馮盈盈醫生前度未婚妻被揭往事　3年前曾報讀TVB藝訓班
【高糖飲食】日飲一杯奶茶致昏迷小便失禁　22歲女子送院搶救抽出乳白色血險喪命
12:32 2021/01/08
【高糖飲食】日飲一杯奶茶致昏迷小便失禁　22歲女子送院搶救抽出乳白色血險喪命