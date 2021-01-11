疫情移民潮下部分幼稚園新生註冊比率跌　熱門N班兩成正取生棄學位

▲ 為期三日的幼稚園K1入學「統一註冊日期」於上周六（9日）結束，有學校反映完成註冊的人數比率低過去年。（資料圖片）

受出生率下降影響，幼稚園界指下學年幼兒班（K1）及學前預備班（N班）報名人數減少，部分校長更發現今年「統一註冊日期」結束後，已獲取錄但未有註冊、即放棄學位的流失率亦高過去年，N班更是「重災區」，備受家長追捧、有6間分校的香港靈糧堂幼稚園，轄下N班僅約8成人註冊，平均流失率按年上升逾10個百分點，校方相信受到疫情及移民潮夾擊所致。

為期三日的幼稚園K1入學「統一註冊日期」於上周六（9日）結束，已獲心儀幼稚園取錄的學生家長，須於上述日期內到1間幼稚園註冊，提交「註冊證」或「入學許可書」，並繳交註冊費，否則將被視為放棄學位；部分學校會於同期辦理N班入學註冊。

香港靈糧堂幼稚園總校長陳曾建樂表示，轄下6間分校均有參加幼稚園教育計劃，已獲取錄於下學年入學的K1新生，逾9成已完成註冊，比率與去年相若，但以往註冊比率高達98%的N班，今年只有80至85%學生完成註冊，料主要受疫情影響，「部分家長因為N班要交學費而卻步，以及緊張子女年紀太小而不註冊，等3歲先讀」，也估計部分人因移民而放棄學位。

陳曾建樂指，其學校尚有大量候補生，有信心最後會「收足學生」，但聽聞有友校出現收生困難，「好多學生甩咗（未有註冊），未必可以補上，需視乎學校的受歡迎程度」，私校收生尤其困難，並引述有校長稱「有50%、70%（註冊）都已經算好好」。

▲ 香港靈糧堂幼稚園總校長陳曾建樂稱該校有大量候補生，仍有信心可「收足學生」。（資料圖片）

本身是幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲指，受出生率下降影響，下學年入學的報名人數普遍減少2成，料同時受疫情及移民潮影響，惟據她所知，部分學校未有如期註冊的人數比率跟去年相若，有學校流失率維持約三分一，包括其兼辦全日及半日班、有參加幼稚園教育計劃的荃灣商會朱昌幼稚園。

長洲國民學校漢師中英文幼稚園亦兼辦全日班及半日班，校長鄭啟然稱該校位於離島，故流失量低過市區，僅1、2人因搬出市區才放棄學位；但他初步了解，部分學校流失率高過去年，不排除因疫情令家長收入減少所致，N班更屬重災區，形容「呢段時間業界比較緊張，對收生數字比較敏感」。

教協理事關淑玲則指，其任教的半日制幼稚園上午班及下午班分別有8成及6成人完成註冊，與去年相若，她指暫未看到疫情下的影響，認為需待5月完成整個收生程序才能掌握學生流動情況。

▲ 有幼稚園校長稱受出生率下降影響，下學年入學的報名人數普遍減少2成。（資料圖片）

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記者：馮琪雅