【面授課堂】中小學生今起可局部返校　有中學擬下周始安排多一級學生回校

▲ 中小學今（11日）起每半天可安排最多六分一學生回校上課或考試，小學只准於上午安排學生回校。（資料圖片）

全港學校暫停面授課堂至學校農曆新年假期，但教育局容許中小學今日（11日）起，每半天可安排最多六分一學生回校上課或考試，小學只准於上午安排學生回校。小學界傾向安排小五、小六級回校，意味暫停面授課堂逾一個月的小學生終可重返校園上課，亦有強檢大廈附近的小學擬於一、兩周後才恢復面授課。中學則擬安排中六生備戰文憑試，並考慮下周安排中三或中五等年級於下午回校。

當局早前只准小學安排小六生回校考試，但今起容許學校每日上午安排不多於六分一學生回校上課或考試，津貼小學議會主席胡艷芬表示，不少學校正籌備恢復面授課，但未必本周立即開始，「有些大廈進行（強制）檢測，學校坐落該區，想學生完成檢測才返學」，部分或遲一、兩周才恢復面授課。她指出，學界傾向安排小五、小六級回校，亦有學校安排各級學生輪流回校考試，部分學校將考試延至農曆新年後，甚至取消考試，以進展性評估取代。

雖然當局容許中學於上、下午分別安排不同年級回校上課或考試，但多間中學計劃在本周只安排中六生回校，下周才安排其他年級於下午回校。其中黃大仙李求恩紀念中學副校長徐曉琦稱，本周除中六生回校外，其餘各級會繼續進行網課，正考慮於下周一安排多一級學生恢復面授課。

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記者：馮琪雅