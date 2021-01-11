【萬千星輝2020】由敦厚郭靖到《開心速遞》奸商雷公　白彪憑《香港愛情故事》奪男配角獎

▲ 白彪憑《香港愛情故事》奪《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角。

白彪在《香港愛情故事》演老粗爸爸「大聲公」深得觀眾共鳴，憑此劇在昨晚（1月10日）《萬千星輝頒獎典禮2020》奪最佳男配角。在台上表現興奮的白彪，自言入行至今拍過不同角色，最高興都有不同變化，又深得觀眾愛戴。

白彪在台上由好友劉丹頒發「最佳男配角」，彪哥顯得十分興奮，更幽默用自己名字「白彪」開玩笑稱這次他來頒獎禮是「奪標」！白彪也感謝《開心速遞》編審讓他演「雷公」一角，跟以前演的忠直郭靖大為不同。

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▲ 白彪奪最佳男配角。（攝影：梁樂欣、陳家瑩、鄭嘉瑶）

白彪從現實取靈感

白彪得獎後接受TOPick訪問，難掩興奮說：「真的好多謝公司，去年5月我再返TVB，一回來便可以首次獲提名，更拿獎了獎，多謝觀眾投我一票，去年一同演了《香港愛情故事》、《踩過界II》、《使徒行者3》以及《愛回家》，公司對我很好。」

彪哥特別多謝《香港愛情故事》編導，寫了如此貼地的故事，令大家共鳴。

問彪哥現實中是否如《香港愛情故事》的老豆般麻甩，他笑言自己不是如此：「只是我在屋村長大，看過好多退休人士，模仿下他們的打份和語氣而已。」他又期待劇集可快些開續集並有機會參演。

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三度演大俠郭靖

現年74歲的白彪是資深涳員，從演逾半世紀的彪哥，從小習武，後來加入邵氏訓練班，由龍虎武師做起，也做過不少電影替身。他可說見證過香港武打片風光的年代，曾在韓國拍打戲兩年，被捧為打星，作品更賣至歐美等地。

之後武俠片市場式微，白彪受佳視邀約演《射鵰英雄傳》，成為電視真人版的第一代郭靖。後來佳視開拍《神鵰俠侶》，白彪演「成熟版郭靖」。於1995年，TVB開拍古天樂主演的《神鵰俠侶》，白彪再被起用飾演郭靖，他也是唯一一位三度演郭靖的男演員。

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顧家好男人

白彪於不同的電視台演出過多部作品，至2013年他離開TVB轉投港視，之後也參演過ViuTV劇集，又曾到內地發展及做幕後的電影製作工作。

去年5月，他回歸TVB並接演處境劇《愛．回家之開心速遞》，更一改敦厚老實形象演富豪雷公，其中一集更與「大龍生」羅樂林重演當年佳視《神鵰俠侶》，二人再做楊過與郭靖，惹來集體回憶。

白彪在去年同時在四線劇集均有份演出，分別是《愛·回家之開心速遞》富豪雷公、《使徒行者3》黑社會大佬大輝哥、《踩過界II》的「麥難民」陳福全及《香港愛情故事》的陳漢聲。

▲ 白彪從老友劉丹手上獲獎。（攝影：梁樂欣、陳家瑩、鄭嘉瑶）

現實的白彪是顧家好男人，他早在1970年迎娶任幼稚園教師的太太，兩人育有兩女一子，1990年白彪為子女前途，舉家移民加拿大。白彪則繼續在香港拍戲養家，長年都要香港加拿大兩邊走，而白彪金只要完成工作，就飛回加拿大與家人相聚。

現時子女已長大成大並在加拿大各有生活，對演戲仍充滿熱誠的白彪，繼續享受當演員的樂趣。

同場加映：鍾志光專訪

記者：梁樂欣、游艾維、鄭嘉瑤、陳家瑩