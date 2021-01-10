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港鐵將於凌晨約4時至4時半　確認東鐵綫列車服務可回復正常

社會 23:50 2021/01/10

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今日(1月10日)東鐵綫過海段新軌道接駁工程的相關工作，已按計劃成功完成。

港鐵表示經過港鐵工程人員的努力，今日(1月10日)東鐵綫過海段新軌道接駁工程的相關工作，已按計劃成功完成。港鐵會於11日凌晨約4時至4時半，確認明天(1月11日)東鐵綫往來紅磡站至上水站的列車服務可回復正常。

新軌道接駁工程由10日凌晨起展開，大約150名工程人員在不同崗位進行有關工作。

今日(10日)主要進行往紅磡方向的軌道工程，包括在原有路軌上安裝軌道設備接駁旁邊新路段，過程涉及燒焊、打磨路軌、安裝轉轍器及路軌調校工作等等。團隊會於稍後安排列車，行走相關路段進行測試，確保運作安全。

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另外，今天東鐵綫相關車站共加派了350名額外職員協助乘客，整體列車服務及車站運作大致暢順。期間，公司安排免費接駁巴士點對點來往九龍塘及紅磡站，截至晚上十時，總共接載了約11,600名乘客。港鐵公司感謝乘客的配合和體諒，及感謝傳媒朋友幫忙發放相關訊息。

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責任編輯　李志強

 

工程 紅磡 上水 九龍塘 港鐵

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