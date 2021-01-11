【新冠肺炎】新增5間餐廳曾有確診者到訪　沙田帝逸酒店「源峰」、上水「越來越愛」上榜

▲ 新增5間餐廳曾有確診者到訪，包括沙田帝逸酒店「源峰」、上水「越來越愛」上榜。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（10日）新增31宗確診個案，包括28宗本地感染，其中9宗感染源頭不明，另有逾30宗初步確診個案，累計9,243宗，包括9,242宗確診個案和1宗疑似個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增5間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增5間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

沙田 帝逸酒店 源峰 01/01/2021 9193

黃大仙 彩雲商埸 意樂餐廳 06/01/2021 9198

深水埗 D2 Place 1 期 Bugis@叻沙・海南雞飯 05/01/2021 9200

深水埗 碧海藍天 CoCo 壹番屋 07/01/2021 9200

北區 祥龍圍邨 越來越愛 07/01/2021 9243

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責任編輯：羅嘉欣