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【新冠肺炎】新增5間餐廳曾有確診者到訪　沙田帝逸酒店「源峰」、上水「越來越愛」上榜

健康 09:46 2021/01/11

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熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

新增5間餐廳曾有確診者到訪，包括沙田帝逸酒店「源峰」、上水「越來越愛」上榜。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（10日）新增31宗確診個案，包括28宗本地感染，其中9宗感染源頭不明，另有逾30宗初步確診個案，累計9,243宗，包括9,242宗確診個案和1宗疑似個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增5間食肆曾有確診人士到訪。 

根據衞生防護中心資料，新增5間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）： 

  • 沙田 帝逸酒店 源峰 01/01/2021 9193
  • 黃大仙 彩雲商埸 意樂餐廳 06/01/2021 9198
  • 深水埗 D2 Place 1 期 Bugis@叻沙・海南雞飯 05/01/2021 9200
  • 深水埗 碧海藍天 CoCo 壹番屋 07/01/2021 9200
  • 北區 祥龍圍邨 越來越愛 07/01/2021 9243

同場加映：漂白水1:99不是用瓶蓋量度　善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

新冠肺炎疫情持續，市民也勤於清潔家居，不少人會經常使用漂白水消毒。但使用稀釋漂白水時，何時用1 比 99，何時用1 比 49，比例如何拿捏？漂白水也會過期？可以用樽蓋份量開漂白水？消委會列出10個貼士，教大家如何使用及保存家用漂白水。

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責任編輯：羅嘉欣

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