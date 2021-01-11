【燕雲台劇透】第8至14集劇情預告　韓德讓燕燕私奔被攔身受重傷

▲ 《燕雲台》

由佘詩曼、竇驍、唐嫣、經超、譚凱、劉奕君等主演的《燕雲台》，第7集講到德讓請父親出面向蕭府提親。只沒頻繁聯絡宗室之事被發現，耶律璟決意除之。

第8集（11/1）

只沒私通宮女安只的事被主上知曉，二人被抓去問話，只沒頂撞主上，主上氣極扔出刀劍欲殺他，戳中只沒的右眼，在罨撒葛勸阻下，主上不殺只沒，改為下令行宮刑，明扆眼看奄奄一息的只沒被扔出去，怒火攻心下吐血昏倒。

第9集（12/1）

烏骨裏有孕，喜隱雖然十分欣喜，但著她先別向胡輦透露，以免主上或罨撒葛對她腹中胎兒不利。明扆與蕭思溫商討支開主上到黑山冬捺鉢，讓罨撒葛獨守上京，以便進行計劃。明扆並向蕭思溫提到，燕燕是適合當皇后的人選。

第10集（13/1）

主上率人往黑山打獵，冬季獵物少，主上竟將隨行侍從當作獵物射殺，眾人大感心寒。楚補奉明扆之命遊說幾位侍從，趁主上醉酒時合力殺了他，卻被主上察覺…明扆收到黑山大營的飛鴿傳書，他必須在罨撒葛察覺前趕往黑山。

第11集（14/1）

明扆登基，下令拿下罨撒葛，高勳與女里率十幾萬兵馬對抗罨撒葛，罨撒葛節節敗退，他來到國阿輦斡魯朵請求調兵不果，知道如今已是四面楚歌。罨撒葛本想殺蕭思溫，但為了胡輦放過他，胡輦以死相脅，求韓德讓讓他離開。

第12集（15/1 )

胡輦到庫存清點蕭燕燕的嫁妝，竟發現嫁妝中有皇妃金冠…燕燕拿著金冠去問蕭思溫，可蕭思溫也決定讓燕燕嫁給明扆；韓德讓怒氣闖皇宮，狠狠揍了明扆，表示自己不會對燕燕放手。韓德讓與燕燕決定私奔，離開上京和大遼。

第13、14集 （16/1）

韓德讓與燕燕私奔被攔，德讓身受重傷，韓匡嗣希望他能夠將兒女之情暫且放下，以家國為重。明扆來到燕王府與德讓談話，他希望韓德讓能理解他，大遼需要一個當主上出現意外，能站出來獨當一面的人，燕燕正是這樣的人。

燕燕一直鬧絕食，韓德讓在晚上坐著輪椅去見燕燕，他要燕燕堅強活下去，雖然二人無法白首到老，但他們都身負著家國大業的責任。明扆與燕燕大婚，燕燕臉上沒有任何喜悅之色，而韓德讓也在他們大婚之日，策馬離開上京。