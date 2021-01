【萬千星輝2020】王浩信為陳自瑤零反應解畫　Yoyo凌晨發文疑回應丈夫得獎感言

▲ 陳自瑤解釋零反應原因。

王浩信在《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《踩過界II》再度成為視帝,並當選馬來西亞最喜愛TVB男主角,王浩信可說是大贏家。不過憑《踩過界II》獲《萬千星輝頒獎典禮2020》視帝在台上向太太陳自瑤(Yoyo)致謝時,陳自瑤卻被TVB直播的鏡頭捕捉到她毫無表情零反應。

事後王浩信被問及此事時,指可能這晚天氣凍。陳自瑤感解釋因為當時愕然,因此分了心而已,並指過往王浩信得獎也有向她致謝,同時指自己悉心照顧女兒亦是理所當然的事。

陳自瑤凌晨發文

其實在頒獎典禮直播完畢,陳自瑤在台上也主動輕抱王浩信一下,以表示祝福。

在凌晨約1時半,陳自瑤在IG出Post,貼出女兒留下的備忘「Please print worksheets and timetable. thank you 🙂 」,陳自瑤並寫:「回家還要替小寶貝準備明天功課,事業家庭兩兼顧,真的不容易!但我會盡力做到最好!Good night! 」

果然一如王浩信在台上所言,陳自瑤平日十分悉心照顧女兒。



