【萬千星輝2020】王浩信為陳自瑤零反應解畫　Yoyo凌晨發文疑回應丈夫得獎感言

▲ 陳自瑤解釋零反應原因。

王浩信在《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《踩過界II》再度成為視帝，並當選馬來西亞最喜愛TVB男主角，王浩信可說是大贏家。不過憑《踩過界II》獲《萬千星輝頒獎典禮2020》視帝在台上向太太陳自瑤（Yoyo）致謝時，陳自瑤卻被TVB直播的鏡頭捕捉到她毫無表情零反應。

事後王浩信被問及此事時，指可能這晚天氣凍。陳自瑤感解釋因為當時愕然，因此分了心而已，並指過往王浩信得獎也有向她致謝，同時指自己悉心照顧女兒亦是理所當然的事。

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【萬千星輝2020】憑《踩過界II》再度奪視帝 王浩信答謝太太：多謝Yoyo照顧女兒

陳自瑤凌晨發文

其實在頒獎典禮直播完畢，陳自瑤在台上也主動輕抱王浩信一下，以表示祝福。

在凌晨約1時半，陳自瑤在IG出Post，貼出女兒留下的備忘「Please print worksheets and timetable. thank you 🙂 」，陳自瑤並寫：「回家還要替小寶貝準備明天功課，事業家庭兩兼顧，真的不容易！但我會盡力做到最好！Good night! 」

果然一如王浩信在台上所言，陳自瑤平日十分悉心照顧女兒。

▲ （取自IG）

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