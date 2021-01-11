【HBO劇】《色慾都市》回歸改名開拍續章　原班女將三缺一獨欠Samantha

▲ 90年代末神劇《色慾都市》落實開拍續篇名為《And Just Like That...》，但原班女將只有Cynthia Nixon、Sarah Jessica Parker及Kristin Davis （由左至右）3 人回歸主演。

《色慾都市》（Sex and the City）劇集要拍新一章了！由1998年面世至2004年告終，曾掀起熱潮的美國HBO原創劇集《色慾都市》，一直有傳會在21世紀再延續下去。

但由於4位女主角之中，飾演開放大膽Samantha Jones的Kim Cattrall跟飾演作家Carrie Bradshaw的女主角Sarah Jessica Parker不和，因此一直未能再以原班人馬姿態開拍。

最新消息是此劇將會於2021年春季在紐約開拍新一章，劇集名為《And Just Like That…》，將於HBO Max上架，而4位嬌娃就獨欠Kim Cattrall不會參演。

▲ 《色慾都市》於1998年在HBO推出，即掀起追看熱潮，並影響流行文化。

據知新一章《And Just Like That…》講述Carrie Bradshaw跟她的閏密Charlotte York （Kristin Davis飾）以及Miranda Hobbes （Cynthia Nixon飾） 都已經年過50了，這班熟女面對人生中友誼和感情方面的挑戰時又何表現成熟？

《色慾都市》的Michael Patrick King繼續任監製以外，今回3位女主角都有份任執行監製，意即不如以往般，4位女角之中只有Sarah Jessica Parker一位有話事權。

新劇將有10集，每集半小時，而一如以往，紐約繼續是此劇的取景拍攝地。

3位女主角均已各自的Instagram帳戶上載了一條30多秒的片段，當中看到繁忙的紐約曼克頓不同的街景，配以Carrie旁白的聲音，電腦屏幕打出「And Just Like That…」幾個字。雖然完全看不見觀眾熟悉的角色出現，但已勾起不少劇迷的回憶，紛紛表示期待有新一章劇集。

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都市喜劇《色慾都市》改編自Candace Bushnell 1997年的同名小說，劇集由Darren Star創作掌舵，透過女怍家和3位女性好友在曼克頓打拼的故事，大膽談情說性，對白直接，裸露及性愛場面也多，再加上獨特的時尚品味及花多眼亂的名牌時裝，不只女性觀眾鍾愛此劇，不少男觀眾也一樣追捧。

可是，一直有傳Kim Cattrall被Sarah Jessica Parker排擠和欺凌，令她們在劇中營造的「好姊妹」形像幻滅，而她去年接受訪問時亦承認此為屬實，因此一直拒絕再跟她們合作。