【HBO劇】《色慾都市》回歸改名開拍續章 原班女將三缺一獨欠Samantha
《色慾都市》（Sex and the City）劇集要拍新一章了！由1998年面世至2004年告終，曾掀起熱潮的美國HBO原創劇集《色慾都市》，一直有傳會在21世紀再延續下去。
但由於4位女主角之中，飾演開放大膽Samantha Jones的Kim Cattrall跟飾演作家Carrie Bradshaw的女主角Sarah Jessica Parker不和，因此一直未能再以原班人馬姿態開拍。
最新消息是此劇將會於2021年春季在紐約開拍新一章，劇集名為《And Just Like That…》，將於HBO Max上架，而4位嬌娃就獨欠Kim Cattrall不會參演。
據知新一章《And Just Like That…》講述Carrie Bradshaw跟她的閏密Charlotte York （Kristin Davis飾）以及Miranda Hobbes （Cynthia Nixon飾） 都已經年過50了，這班熟女面對人生中友誼和感情方面的挑戰時又何表現成熟？
《色慾都市》的Michael Patrick King繼續任監製以外，今回3位女主角都有份任執行監製，意即不如以往般，4位女角之中只有Sarah Jessica Parker一位有話事權。
新劇將有10集，每集半小時，而一如以往，紐約繼續是此劇的取景拍攝地。
3位女主角均已各自的Instagram帳戶上載了一條30多秒的片段，當中看到繁忙的紐約曼克頓不同的街景，配以Carrie旁白的聲音，電腦屏幕打出「And Just Like That…」幾個字。雖然完全看不見觀眾熟悉的角色出現，但已勾起不少劇迷的回憶，紛紛表示期待有新一章劇集。
都市喜劇《色慾都市》改編自Candace Bushnell 1997年的同名小說，劇集由Darren Star創作掌舵，透過女怍家和3位女性好友在曼克頓打拼的故事，大膽談情說性，對白直接，裸露及性愛場面也多，再加上獨特的時尚品味及花多眼亂的名牌時裝，不只女性觀眾鍾愛此劇，不少男觀眾也一樣追捧。
可是，一直有傳Kim Cattrall被Sarah Jessica Parker排擠和欺凌，令她們在劇中營造的「好姊妹」形像幻滅，而她去年接受訪問時亦承認此為屬實，因此一直拒絕再跟她們合作。