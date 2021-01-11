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【絕世好爸】頒獎禮上堅持戴上外科口罩防疫 陳豪以妻兒為先被封「防疫好爸爸」

育兒經 10:53 2021/01/11

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陳豪在頒獎禮上堅持戴外科口罩。

《萬千星輝頒獎典禮2020》已經塵埃落定，除了視帝視后受人關注外，向來疼愛妻兒的陳豪堅持在頒獎禮上戴外科口罩，做好抗疫措施，更被網民封為被封「抗疫好爸爸」。

TVB早前舉辦的台慶雲集超過200名藝人共襄盛舉，不過全場卻僅得陳豪一個人全程戴上外科口罩，其他藝人連透明口罩都欠缺，同場的蕭正楠其後更因拍攝飲食節目接觸確診者，因此需要接受為期14天的強制隔離檢疫，最後全部藝人需要進行檢測。

陳豪事後解釋明白藝人同事為了不想影響妝容而不戴口罩，但他坦言自己要確保妻兒的安全，他更表示防疫不是一個人的事，一人確診就連鎖性爆發。

這不是一個人的事，一人確診就連鎖性爆發，總之不可以掉以輕心﹗

雖然昨日舉辦的頒獎禮，TVB在節目開始前已經宣佈防疫措施，出席的藝人全部戴上透明口罩，而藝人座位間更放置有透明的膠板阻隔。不過，陳豪在人口密集的區域不惜犧牲樣子，堅持「另類地」戴上外科口罩，僅在上台做頒獎嘉賓及走紅地毯二人行時短暫脫下口罩，防疫措施相當強。

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陳豪疼惜妻子陳茵媺和3名子女幾乎人盡皆知，作為藝人的他不是要出席活動，但每次他都戴上外科口罩做好防疫措施才接受訪問，而且在疫情期間他也堅持運動強身健體，防疫意識相當嚴謹。

責任編輯：王明芳

育兒心得 頒獎禮 陳豪 陳茵媺 萬千星輝頒獎典禮

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